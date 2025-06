Este sábado, primer gran concierto coral del ciclo "La Mina y la Mar" en La Felguera

Langreo se prepara para acoger, los próximos sábados 7 y 14 de junio, una nueva edición del Certamen Coral Internacional "La Mina y la Mar", que organiza la Sociedad Coral La Felguera. "Maestro Lozano". Los dos conciertos previstos, que reunirán a un total de siete formaciones polifónicas y musicales, tendrán lugar en el Nuevo Teatro de La Felguera, a partir e las 20 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

En la presentación de las jornadas estuvieron el presidente de la Coral "Maestro Lozano", Pedro Goberna, y el director artístico del certamen, Javier Mejuto. El Certamen Coral Internacional "La Mina y La Mar" Villa de La Felguera contará, tal y como expresaron, con formaciones musicales "con un alto nivel vocal".

Los dos conciertos, el del día 7 y el del 14, serán abiertos y contarán con la actuación de la polifónica organizadora, la "Maestro Lozano", que en el primero de los recitales estará acompañada por la Coral Polifónica de Llanera, el Coro de Voces Venezolanas AVAO (Venezuela) y el Grupo Habanoia (La Coruña).

Por su parte, en el concierto del sábado 14 la formación felguerina compartirá tablas con el Coro Tomás Luis de Victoria (Cantabria), la Coral Endesa As Pontes (Galicia) y del grupo "Jazz it up Ensamble" (Madrid).

La Sociedad Coral La Felguera "Maestro Lozano" se encuentra a las puertas "de cumplir cien años de historia". Por este motivo, señalaron desde la organización, tienen previsto desarrollar a partir de ahora, y hasta final de año, "multitud de actos y eventos".

Las jornadas musicales de "La Mina y la Mar" se han convertido, en sus 24 años de existencia, en todo un clásico y una referencia de las actividades culturales langreanas.