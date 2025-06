Los centros educativos de las Cuencas, apoyo total a la huelga

Estamos de huelga indefinida desde el 27 de mayo porque ya hemos dicho basta ante los continuos abusos del gobierno de Asturias contra nuestro gremio, donde cada vez se nos exige más con menos recursos. Lo que queremos es poder dedicar todo nuestro tiempo a la enseñanza y que no se nos convierta en burócratas para cubrirles las espaldas a los que gobiernan. También queremos atender como es debido a todo el alumnado, tengan las necesidades que tengan, y no frustrarnos por no poder llegar a todo por falta de recursos humanos dentro del aula.

Nos hemos cansado de que nos mareen con tantos cambios de leyes, directrices y circulares donde parece que cada vez importa más actuar de cara a la galería en detrimento de la educación de calidad. También nos hemos cansado de que no se tenga en cuenta a la comunidad educativa, la que está al pie del cañón cada día en los centros, a la hora de implementar cualquier medida, gobernando con puño de hierro como si fuese esto una dictadura. Estamos cansados de parches y soluciones de usar y tirar que solo han conseguido un progresivo desmantelamiento de la educación pública en el Principado de Asturias:

-No queremos ganar más, queremos que se nos equipare con los compañeros del resto de comunidades autónomas de España.

-No queremos trabajar menos, queremos menos carga burocrática para poder dedicar nuestro horario laboral a nuestra verdadera labor, la enseñanza.