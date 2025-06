Mieres aprueba nuevas obras por valor de seis millones sin votos en contra

Mieres cuenta desde este martes con casi seis millones de euros más para inversiones. Así lo ha decido el Pleno, que gracias a los votos favorables de IU y el PSOE, y con las abstenciones del PP y Vox, ha respaldado la modificación del crédito necesaria para dar destino al remanente presupuestario del año 2024. "Así podremos seguir mejorando el concejo y los servicios a la ciudadanía", señalaron desde el gobierno local horas después de la sesión plenaria extraordinaria.

Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el grueso de estos fondos se van a emplear en inversiones en materia deportiva. En concreto, explicaron las fuentes municipales, se emplearán 2,8 millones de euros en estos equipamientos deportivos. Por un lado, 1,1 millones de euros se van a gastar en la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón, un proyecto que ya ha comenzado a desarrollarse y que costará más de tres millones, que se completan con fondos europeos Next Generation. Aunque todavía no se aprecia obra física, los operarios encargados de desarrollar el proyecto están estos días vaciando todo el inmueble para posteriormente comenzar con los trabajos.

Otro de los grandes proyectos de legislatura también se incluye en esta relación de iniciativas para las que servirá el remanente municipal. Así, casi tres cuartos de millón (745.000 euros exactamente) se usarán para la construcción de las nuevas piscinas al aire libre de Mieres, que se ubicarán en el entorno de Vega de Arriba. También se han previsto 950.000 euros para desarrollar otras obras deportivas, entre las que se incluyen la mejora del campo de fútbol del Hermanos Antuña y su pista de atletismo, la mejora del campo de fútbol de Ujo o la techumbre de las pistas de tierra batida de La Riquela, en Turón.

Urbanismo

Pero seis millones dan para mucho, y no solo se actuará en las instalaciones deportivas del municipio. Según se detalló en el Pleno, se destinará una partida de 1,5 millones de euros para la mejora en calles del casco urbano y para continuar el plan de mejora de accesos a pueblos de la zona rural del concejo. También más de medio millón (553.000 euros) para un proyecto de mejora de la recogida selectiva, que incluye compra de contenedores y digitalización y modernización del servicio. En el caso de la Policía Local, la inversión será de 365.000 euros para la compra de vehículos y un dron.

Los parques y jardines recibirán 240.000 euros, yendo la mitad de esta partida a la creación de un nuevo parque infantil en Santullano y el resto a continuar con el plan de mejora de estas zonas de juego en todo el concejo. Además, se destinan 185.000 euros del remanente a la compra de suelo para su cesión para la construcción de vivienda pública y asequible.

El concejal de Hacienda de Mieres, Álvaro González, señaló que "estas son las líneas generales de las partidas de inversión, que tienen como objetivo seguir aprovechando todos los recursos municipales para mejorar la calidad de vida en el concejo". El edil agregó que "los objetivos que nos marcamos para este mandato son claros: ofrecer calidad de vida, crear empleo y afrontar el envejecimiento".

El PP de Mieres fue una de las dos formaciones que no votó a favor de la modificación de crédito del remanente. Su portavoz, Fernando Hernández, explicaba la postura de su grupo. "Estamos de acuerdo con que se hagan inversiones, por supuesto, porque lo queremos y defendemos es que Mieres tenga mejores servicios y recursos", argumentó el edil. Sin embargo, la abstención se sostiene en que "lo que no puede ser, por mucha mayoría absoluta que tenga IU, es que nos den ya las habas contadas y no hayan tenido el decoro de llamarnos, sentarse con nosotros, y hablar sobre las inversiones, porque les guste o no, representamos a casi 3.000 mierenses que nos dieron sus votos".