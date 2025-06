Nuevo revés en la reforma del refugio de Brañagallones al renunciar la empresa adjudicataria

La esperada reforma del refugio de montaña de Brañagallones, en Caso, se ha visto truncada sin llegar a empezar siquiera. La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, informó ayer en la Junta General del Principado –a preguntas de Foro y Vox– de que la empresa adjudicataria de la obra ha solicitado la resolución del contrato por sus discrepancias con la dirección técnica del proyecto.

La realización de los trabajos se encargará ahora a la firma pública Tragsa. Gutiérrez también indicó que, mientras se resuelve el contrato, se estudiará qué "arreglos" se pueden hacer para abrir el equipamiento de forma provisional.

Los trabajos para reformar el tejado e instalar un nuevo sistema energético basado en paneles solares (con un generador de apoyo) estaban paralizados desde principios de abril por el desencuentro existente entre la empresa adjudicataria de la obra y la firma encargada de la dirección técnica. La obra (adjudicada en diciembre y pospuesta hasta abril por las complicadas condiciones climatológicas en la zona) tienen un plazo de ejecución de ocho meses y un coste de 677.430 euros. Finalmente, la adjudicataria mostró el pasado lunes su voluntad de renunciar al contrato.

Así lo expuso la Consejera en su comparecencia en la Comisión de Cultura, en la Junta. Vanessa Gutiérrez señaló que su departamento siempre ha tenido la "voluntad" y el "compromiso" de ejecutar la obra, pero "lamentablemente nos encontramos con una disparidad de opiniones entre la dirección técnica y la empresa adjudicataria que llevó a la voluntad manifestada por esta última de resolver el contrato". Argumentó que "no fue la Consejería la que puso trabas para poder abordar estas obras, sino que se dio una circunstancia ajena a la Administración".

Ante este nuevo contexto, la responsable regional aseguró también: "Puedo comprometer la agilidad máxima, dentro de lo que es el procedimiento legal establecido, para la resolución del contrato. Y ya se ha empezado a trabajar para que, en tanto y cuanto se resuelva ese contrato, se haga un encargo a la empresa Tragsa para que pueda acometer estas obras cuando antes".

Gutiérrez añadió que también se "ha hecho una visita por parte de la Federación de Montaña (la entidad que gestiona el refugio) a solicitud de esta Consejería para ver qué inversiones se pueden hacer de manera inmediata para que pueda abrir el refugio". Sobre las ayudas europeas con las que se pretende financiar la reforma, la Consejera precisó que "esta situación no compromete los fondos de transición justa porque no están adjudicados y, en cualquier caso, el plazo es hasta 2029. Con lo cual no hay ningún fondo que corra peligro", afirmó, al tiempo que remarcó que "la obra es una absoluta prioridad" para Cultura.