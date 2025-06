Roberto Ardura, presidente de la asociación comercial "Ye Mieres": "La plaza de Abastos es una mina de oro si la sabemos gestionar"

Roberto Ardura Espín (Mieres, 1960) acaba de ser reeligido presidente de la asociación de comercio y hostelería "Ye Mieres". Tras la pandemia, y junto a otros compañeros, decidieron poner sobre la mesa una alternativa a la Unión de Comerciantes del Caudal, con cuya gestión no estaban de acerudo. "Lo suyo es que solo hubiera una asociación, pero con respeto podemos convivir", señala.

-Acaban de celebrar su feria primaveral, ¿qué balance hace?

-Muy positivo, porque además había muchísima gente de fuera, que es lo que más nos encantó, porque lo que queremos es captar gente hacia Mieres. Fue un éxito total, con las plazas agotadas para las actividades infantiles. Y de la venta de "Caudalinos" ni hablamos, se acabaron en dos horas. Es ya la moneda de Mieres, la vamos a tener que meter a cotizar con el euro y con el dólar.

-Esa moneda ficticia ofrece al comprador un 50% más de lo que paga por ella, ¿no se generan pérdidas?

-Es la quinta vez que emitimos la moneda y se pusieron en circulación 18.000 euros de los que se van a recuperar 12.000. Los otros 6.000 euros los que pone la asociación gracias a las cuotas de sus asociados, que ahora mismo somos unos 150, y de colaboraciones de publicidad. La función de los "Caudalinos" es incentivar el consumo. Que hay una crisis está claro, no solo en Mieres, sino a nivel nacional. Estamos viendo que tiendas a pie de calle están cerrando. Lo que queremos es que esa moneda genere, que se consuma y que se quede en los negocios de Mieres, en este caso en los adscritos a "Ye Mieres".

-¿Cómo surge "Ye Mieres"?

-Después de la pandemia, nos juntamos dos o tres personas, y vimos que había una demanda bastante importante por parte del comercio en general, que estaban un poco abandonados por la asociación que había. Es una realidad, sin ánimo de reproches ni de críticas, porque precisamente mi familia fue socia fundadora de la Unión de Comerciantes del Caudal. Pero las funciones que realizaba esa asociación no estaban en sintonía con lo que quería el comercio. Entonces comenzamos a hacer actividades, y en mayo de 2022 nos constituimos ya como asociación. Desde entonces ha sido un éxito, porque a las pruebas me remito, la subida de socios es constante. Es rara la semana o cada 15 días que no te llama alguien para sumarse. Y eso sin hacer campaña. Vamos a intentar ahora hacer campaña para intentar captar más. Pero bueno, yo creo que tenemos ya un núcleo bastante importante. A mí nunca me gustó tener dos asociaciones, porque parece una competencia. Y no queremos enfrentamientos ni nada, pero si es cierto que el trato que recibimos por parte de la Unión de Comerciantes no es muy agradable. En su día, en 2022, se hizo una asamblea para ver si se unían ambas, pero las 59 personas que había votaron en contra. No podíamos perder ese potencial de 59 socios que fue nuestra parrilla de salida para ir creciendo como asociación. Y así lo estamos haciendo a pesar de ciertos desprecios por parte de la anterior Dirección General de Comercio. Tengo que decir, en todo caso, que la llegada del nuevo equipo ha sido un soplo de aire fresco y que están creyendo en nosotros.

-¿Son compatibles dos asociaciones comerciales y de hostelería en una villa del tamaño de Mieres?

-Compatibles desde el respeto que se tienen que tener mutuamente, por supuesto. Que no era algo necesario, también es así. Pero lo que no puede ser es entrar en un cargo en plan autoritario, en el que la democracia no la conozco o no hago elecciones en 30 años. La relación que tenemos desde "Ye Mieres" con el 99% de los comercios de la Unión de Comerciantes es genial. Somos compañeros e incluso cerca de la mitad pertenecen a ambas asociaciones. Claro que dos asociaciones pueden convivir, pero lo ideal sería una sola. Pero democrática, eso sí, que nadie haga uso del poder en beneficio propio.

-¿Cuál es la salud del comercio mierense?

-Considero que estamos un poco enfermos. Hay gente que está con el agua al cuello y otros que por su historia pueden tener un remanente y estás un poco más fuerte dentro de la debilidad. Porque un concejo que pierde tantísimos habitantes en los últimos años se nota en el comercio. De todas formas, creo que esa salud es recuperable con un poco más de fuerza y no tanta apatía. Necesitamos compromiso.

-Precisamente se ha roto la tendencia de pérdida de habitantes. ¿Qué análisis hace de este hecho?

-Todo lo que sea sumar, bienvenido. Pero el incremento poblacional tiene que estar correlacionado con la renta también. Por mucho que incrementes población, si la renta individual va bajando, hay un problema. Tenemos que recibir a todo el mundo y hay que ayudar a todos, pero lo que no puedes hacer es una población de ayudas. Porque si haces una población dependiente de las ayudas, lo que vas a generar es que el propio autónomo tenga que bajar su persiana y va a entrar en el ciclo de las ayudas. Y para evitar eso es fundamental crear empleo, atrayendo empresas. Hace muchísimo que Mieres no atrae empresas para crear un poco de empleo.

-Una de sus grandes preocupaciones como asociación es el mercado de Abastos.

-Si nos paramos a pensar un poquitín fríamente, es una mina de oro. Si la sabemos trabajar, no con muchísima inversión, simplemente con un poco de compromiso. No sé si la competencia es municipal autonómica, o a lo mejor un conjunto de ambas, pero esta plaza puede generar muchísimos ingresos. Un cambio interno dentro de la plaza con muy poco, simplemente con derribar gran parte de lo que está muy mal y buscar un poco la modernización podemos tener un recurso muy bueno. No hay más que mirar alrededor, hay grandes mercados en Asturias y fuera, que son un ejemplo a seguir. La plaza que tenemos es una verdadera maravilla.

-El eslogan de la asociación, dice que "Mieres tien de too". ¿Echa algo en falta?

-Es verdad que tenemos de todo, y además hay potencial para hacer de todo. Hay una demanda muy fuerte de gente que está fuera trabajando, que por desgracia se nos van, cuando los dos hijos se hacen mayores, porque no tienen sitio de trabajo. Un centro de co-working es una de las cosas prioritarias que necesitamos. También se necesita una oferta de ocio. Hay un tramo de edad de 16 años a los 25 años, que ahí la gente se nos escapa a buscar diversión fuera, al margen ya del tema laboral. Hay carencias muy claras que deberíamos de solucionar. Y de eso también se tiene que encargar el Ayuntamiento. Yo conozco a alcaldes que están pegando con un palo a toda la pomar y caen manzanas. Algunas estarán mal, pero manzanas caen. Hay que luchar por el tema el campus, con titulaciones. Tenemos que sacar ese orgullo de pertenencia a Mieres. Bueno, y no puedo acabar si exigir ya la parada del AVE, hay que luchar por ella a muerte.