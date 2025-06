Humor en Mieres por el Día Mundial del Medio Ambiente

Mieres celebra con mucho humor el Día Mundial del Medio Ambiente, que tiene lugar hoy, 5 de junio. El actor y humorista Alberto Rodríguez presentará un nuevo monólogo, "En medio del ambiente". Será a partir de las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Mieres. La entrada es libre.

El propio humorista describe su espectáculo como un "monólogo, una charla-coloquio, con sexo, mentiras y cintas de vídeo, la de mi madre". "No canta bien, no baila bien, pero no se lo pierdan", pide el Ayuntamiento de Mieres. En próximos días habrá más actividades. El 12 de junio, taller de microplásticos y el 21, una ruta interpretativa.