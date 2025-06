IU del Nalón ataca al PSOE por la "gestión negligente" del refugio de Brañagallones y exige "iniciar de forma inmediata" la reforma

IU del Nalón exige "iniciar de forma inmediata" la reforma del refugio de montaña de Brañagallones, ya que "no hay excusa para más demoras". La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, informó esta semana en la Junta General del Principado de que la empresa adjudicataria de la obra había solicitado la resolución del contrato por sus discrepancias con la dirección técnica del proyecto. La realización de los trabajos se encargará ahora a la firma pública Tragsa. Gutiérrez también indicó que, mientras se resuelve el contrato, se estudiará qué "arreglos" se pueden hacer para abrir el equipamiento de forma provisional.

Los responsables de Izquierda Unida del Nalón culpan al PSOE, socios de IU en el gobierno del Principado: "Lo grave no es solo el retraso, sino la falta absoluta de planificación y previsión por parte del PSOE, responsable de esta gestión negligente". A juicio de la coalición de izquierdas Brañagallones se ha convertido "en otro símbolo más del abandono del medio rural asturiano".

Este refugio, prosiguieron, emplazado "en pleno Parque Natural de Redes, es mucho más que un equipamiento turístico. Es un enclave estratégico para el desarrollo de los concejos de montaña, una puerta de entrada al patrimonio natural asturiano y un punto de referencia para el montañismo en nuestra tierra. Y, sin embargo, lleva cerrado desde hace meses, víctima del abandono institucional, la desidia política y los incumplimientos sistemáticos del Gobierno del Principado".

Ahora, con "una inversión de más de 700.000 euros prometida y un proyecto adjudicado, a día de hoy nada. Las obras nunca llegaron a empezar por conflictos entre la empresa adjudicataria y la dirección técnica. Y el resultado es un contrato rescindido, tiempos perdidos y cero soluciones".

Para IU del Nalón, la situación que se está viviendo "no es un error puntual, es una forma de hacer; la que prioriza los titulares sobre la acción, el anuncio fácil sobre el trabajo real y que, año tras año, relega a los concejos de interior a un segundo plano. La que se llena la boca hablando de lucha contra la despoblación mientras permite que se pierdan infraestructuras clave para fijar población, generar actividad y dinamizar el entorno rural".

Sostienen los representantes de la coalición de izquierdas en la comarca que el cierre de Brañagallones perjudica a montañeros y visitantes, pero "sobre todo castiga a los vecinos y vecinas de Caso, que ven cómo se desprecia una oportunidad de desarrollo. Y a quienes nos duele Asturias de verdad, no podemos mirar para otro lado. Desde Izquierda Xunida del Nalón exigimos explicaciones y soluciones inmediatas. Que se retomen las obras sin más dilaciones, que se cumplan los compromisos adquiridos y que, de una vez, se respete al territorio en lugar de utilizarlo como decorado para la foto institucional".

También pide IU "la máxima agilidad en la puesta en marcha de las obras, ahora que se ha anunciado que será la empresa pública Tragsa quien asuma el proyecto. Entendemos que esta entidad dispone de los medios técnicos y humanos necesarios para iniciar los trabajos de forma inmediata, y no hay ya excusa para más demoras. Brañagallones no puede seguir cerrado. Pero lo más grave no es que un refugio se cierre, lo más grave es que se normalice".