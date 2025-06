El tiempo no se paró para Maribel Gijón

La pandemia hizo que la sociedad se congelase. Salvo en unos pocos sectores, el reloj parecía parado. Y fue esa sensación la que llevó a la fotógrafa Maribel Gijón a iniciar un proyecto que este viernes se presentara en la Casa de Cultura de Mieres. Se trata de la exposición "Cuando el tiempo se detiene", en que a través de la técnica de fotografía estenopeica, la artista ha captado lugares y momentos especiales en Oviedo, Gijón, Avilés y las cuencas mineras. "Es un poco volver a los orígenes de la fotografía", explica la artista sobre la muestra.

Y lo dice porque no ha usado cámaras de fotos para realizar sus obras. Ni de las más modernas, ni siquiera de las antiguas. Ha utilizado dispositivos fabricados por ella misma de forma artesanal. "Utilicé botes o cajas que tenía por casa para crear una cámara oscura", explica Maribel Gijón. Luego, colocaba un papel fotográfico analógico de haluros de plata, y realizaba la captura. "Tengo un pequeño estudio en casa y es donde revelaba las fotos", señala.

Maribel Gijón, con una de las cámaras artesanales que creó. / Cedida a LNE

Unas fotos que captó por diversas zonas de Asturias, y para las que no siempre se tarda lo mismo. "En un día soleado, con una exposición de unos 30 segundos puede estar la fotografía, mientras que en un día nublado pueden pasar hasta 4 y 5 minutos", explica. Ya si es en interior, la cámara artesanal se puede dejar durante varias horas para lograr la captura perfecta. Aunque no siempre se logra: "hasta que no revelas las fotos no sabes si salió o no, y siempre suele haber sorpresas, aunque la mayoría de las veces son positivas y te encuentras imágenes mejores de lo que pensabas".

La exposición que se estrena en Mieres y que estará abierta hasta el 30 de junio se compone de 32 fotografías. Para la autora es complicado elegir y quedarse con alguna, pero la nostalgia siempre pesa. Maribel Bilbao, aunque lleva medio siglo viviendo en Gijón, es natural de Mieres. "Fueron las últimas fotos que hice para la exposición, los pozos mineros, y quizá por eso y por la nostalgia de mis orígenes, puedo decir que sean mis fotos favoritas de la muestra".