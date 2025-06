Una carretera "fantasma": Las calzadas de acceso a la estación invernal de Pajares no tienen dueño

La Dirección General de Infraestructura ha comunicado a la asociación de vecinos de la urbanización residencial de Valgrande-Pajares que la doble calzada de acceso a la estación invernal no pertenece a la red de carreteras del Principado de Asturias y, por tanto, no es competencia del Servicio de Conservación de Carreteras su mantenimiento. Esta aclaración llega después de que los portavoces de las 280 familias con apartamento en el complejo solicitaran el arreglo de la vías debido a su actual peligrosidad. Pero ahora en el centro del problema se sitúa lo que podría denominarse como una carretera "fantasma", ya que ninguna administración asume su titularidad. Dicho llanamente, la carretera no es nadie, lo que significa que nadie tiene la obligación de asumir las obras que se demandan.

"Si hay un accidentes, ¿a quien tendremos que pedir responsabilidades?", se preguntan los vecinos. Desde su punto de vista, el Principado es el titular de la infraestructura, y aseguran que en el fondo de la cuestión late un error burocrático. La conexión con la estación invernal desde la carretera del puerto Pajares se vertebra a través de una doble calzada de 1,5 kilómetros, con un carril de entrada y otro de salida. "No hay mantenimiento alguno en ninguna de las dos carreteras, habiendo desaparecido la pintura de señalización reflectante viaria, tanto de las rayas laterales como la que separa los dos carriles. Y parte de los postes que sirven de referencia cuando la calzada está nevada se encuentran en un lamentable estado", señalan los vecinos del Brañillín. La urbanización cuenta con 280 apartamentos repartidos en siete edificios. También se ubican en el complejo cinco albergues con un total de 338 plazas de alojamiento, con dos cafeterías y un núcleo de edificios administrativos.

La negativa del Principado a asumir actuaciones en la carretera alegando que no es de titularidad autonómica deja esta infraestructura en un limbo. Muchos vecinos ya intuían que sería complicado ponerle un cascabel a este gato. Según los datos recabados por la asociación de propietarios, la carreteras fueron construidas en su momento por la Diputación Provincial de Oviedo para dar acceso tanto a la propia estación invernal como al núcleo urbano del Brañillín. Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Asturias en 1981, la Diputación Provincial de Oviedo fue disuelta y muchas de sus competencias, incluyendo la gestión de carreteras, fueron transferidas al Gobierno del Principado de Asturias. "Inexplicablemente estas carreteras no figuran en el acuerdo de 11 de octubre de 2024, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Catálogo de Carreteras del Principado de Asturias, pero esta circunstancia no exime al Principado de responsabilidad en la seguridad vial de sus usuarios", apuntan los vecinos.

La niebla

Las quejas de los vecinos apuntan a las especiales condiciones de la carretera, que sufre con mucha frecuencia, "casi a diario", densas nieblas que dificultan seriamente la circulación. "Al no existir señalización, desaparece toda referencia en la carretera poniendo en serio peligro a los usuarios", señalan los portavoces de la comunidad. A la falta de visibilidad se suma la presencia habitual de ganado. "Los pastos adyacentes se encuentran sin vallar y como consecuencia de ello transitan vacas y caballos constantemente por las calzadas, incrementando el peligro ".

La queja por el mal estado de los accesos al Brañillín se enmarcan en un escenario general de crisis en la estación de Pajares. Los vecinos de la urbanización solicitaron en marzo a la Dirección General del Catastro la rebaja de la valoración de los de inmuebles debido a la carencia de servicios básicos como la luz, el saneamiento o aceras. Y todo esto con el aprovechamiento deportivo de la estación lastrado por los graves problemas que adelantaron el fin de la pasada temporada de esquí, con clubes, concesionarios, vecinos y hosteleros reclamando un modelo de gestión más "ágil y eficaz" tras quedar en entredicho la labor del jefe de explotación.