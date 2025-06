Carlos Lorenzo, actor reconocido con la distinción "Mierense en el Mundo": "El paisaje industrial de las Cuencas es muy interesante para el cine"

Carlos Lorenzo Villoria (Paxío, Mieres, 1972) lleva casi tres décadas en Madrid. Pero al descolgar el teléfono, el acento asturiano le delata. "Cada vez que hablo con alguien de allí, me sale solo", confiesa. El intérprete, que lleva más de media vida en escenarios, platós o sets de rodaje, acaba de ser nombrado como "Mierense en el Mundo" 2025 por la asociación del mismo nombre. Una tierra que, pese a irse hace treinta años, sigue visitando de forma frecuente.

-¿Cómo recibió el reconocimiento de Mierenses en el Mundo?

-Con mucho honor, es bonito de que se acuerden de uno. Me prestó mucho saber que en Mieres se piensa en mí para estas cosas y siempre te hace mucha ilusión. Yo llevo muchos años en Madrid, pero también es verdad que casi todos los meses suelo subir a Mieres para ver a la familia.

-No ha perdido nada de acento.

-Cuando hablo con alguien de Asturias, sal entero, sí. (risas)

-¿Qué recuerda de su infancia en Mieres?

-Yo soy de Paxío. Estudié en un colegio que hoy no existe, en el Clarín (fusionado en la actualidad con el Prau Llerón). Cuando yo empecé se llamaba "Carrero Blanco", pero después pasó a llamarse el Alas Clarín. De ahí empecé Bachiller en el Bernaldo de Quirós y, cuando estaba terminando, Etelvino Vázquez vino a dar un curso de teatro y me animó a seguir. Yo me había matriculado en Psicología, pero no la terminé. Estuve tres años, pero luego empecé a estudiar Arte Dramático y además Etelvino me cogió para trabajar en su compañía "Teatro del Norte". Estuve con ellos cinco o seis años.

-Y luego llegó el salto a Madrid.

-Sí, efectivamente. También tuve la suerte de que otro mierense, Luis San Narciso, me hizo un casting de estos de archivo que se hacía antes. Y ya empecé a hacer cosas en televisión, algo de cine, pero sobre todo, teatro. Y ahí sigo combinando cosas. De hecho, después de estrenar ahora función, me voy a Canarias a grabar una película antes de ir a San Xuan.

-Precisamente, ¿qué recuerda de aquellos primeros años en los que disfrutaba de San Xuan?

-San Xuan era la hostia. Cuando era sobre todo un chaval adolescente, cuando empiezas a salir... Estábamos esperando como locos que llegase San Xuan para salir. Era eso y Nochevieja, las fechas en las que mejor lo pasábamos. Pero por desgracia, he de reconocer que llevo ya unos cuantos años sin ir a San Xuan porque no me coincide por fechas.

-¿Cuál es su rincón favorito de Mieres?

-Ufff... (piensa). Va a ser bastante tópico, pero me gusta mucho Requejo, tiene mucho encanto.

-Tiene una dilatada carrera como actor en todas las disciplinas (cine, series, teatro…), ¿Dónde se siente más cómodo?

-A día de hoy yo sigo diciendo que el teatro. Quizá también porque igual en cine y en televisión tampoco tuve grandes personajes de poder disfrutarlos. Casi siempre son personajes episódicos en los que no te da tiempo a saborear mucho el trabajar esos personajes. Y además, en teatro estás dos meses de ensayos, luego tienes gira, haces temporada... Aparte de tener al público en directo, que eso siempre te da un plus. Tiene magia. Es como saltar sin red, porque en el teatro, pase lo que pase, tienes que seguir. Y si te equivocas, arreglarlo. Si se te olvida, improvisar. Pero hay que seguir.

-¿Cómo está ahora el sector audiovisual en España ?

-Yo creo que estamos viviendo una muy buena época del audiovisual. Sin embargo, el teatro se está valorando muy poco. Tengo la sensación que desde la crisis del 2008 cambió mucho la relación de las administraciones con el teatro. Hasta entonces se veía como un servicio público, que todos los ayuntamientos tenían una programación variada. Y ahora se mira mucho más por la taquilla, sacar dinero e importa menos el valor cultural que pueda tener una función.

-En Mieres se acaba de poner en marcha un tercer proyecto para la mentorización de directores jóvenes. ¿Qué le parece?

-Me parece fantástico, porque ya te digo que precisamente el sector audiovisual ahora mismo está viviendo un momento muy bueno. Hay que aprovechar, porque lo bueno que tiene la creación de todas estas plataformas es que se está produciendo mucho y se está haciendo mucha industria.

-También hay otro programa cultural, "Caja de Resistencia", para contratar artistas censurados.

-Lo conozco, de hecho estuve en la lectura de Paco Becerra, ya que me coincidió que estaba en Mieres porque teníamos una cena de antiguos alumnos del instituto. Me parece una idea fantástica y además que ha puesto a Mieres en el mapa del sector del teatro. De repente todo el mundo habla de que vaya iniciativa más buena que se hizo en Mieres, incluso gente que ni conocía la existencia de Mieres.

-Hay relevo generacional en Asturias a nivel actoral?

-Creo que quizá la gente de mi generación, salimos todos o casi todos para Madrid. Y luego en generaciones posteriores hubo más gente que se quedó, que decidió quedarse en Asturias. También hay que tener en cuenta que cuando yo empecé había tres o cuatro compañías de teatro y ahora hay como más de 30. Eso hizo que mucha gente decidiera quedarse en Asturias y me parece muy bien. Creo que sí que hay un relevo bastante importante, porque además han salido muchos actores muy buenos.

-Hace poco se estuvo rodando una película en Mieres protagonizada por José Coronado y antes ya se habían grabado otros filmes. ¿Son las Cuencas un buen plató?

-Yo creo que las Cuencas mineras tienen un paisaje muy interesante para el cine. Mire, cuando se grabó "La torre de Suso", yo estaba de aquella en "Águila Roja". Y parte del equipo había estado rodando en Mieres esa película con Javier Cámara. Todos me hablaban con un cariño inmenso de Mieres. Incluso mucha gente se compró viviendas porque les encantó, no solo el paisaje, sino como les había acogido la gente. Asturias tiene un paisaje único, muy apropiado para el cine, pero esa identidad industrial de las Cuencas, con los castilletes, la mina, las chimeneas... Me parece muy interesante también para el cine. Ojalá vayan saliendo más rodajes por allí.

-Decía al principio que hacía mucho que no disfrutaba de San Xuan. Este año por fin tocará.

-Sí, este año además voy con tiempo. En cuanto vuelva de Canarias, del rodaje que tengo allí, ya subo para Mieres, me instalo en Paxío y a pasar allí las fiestas.