El "cuponero" de Mieres que no deja de dar premios: José Alonso reparte 500.000 euros en tres meses

El jubilado croata Frane Selak saltó hace unos meses a la primera páginas de muchos periódicos europeos tras colgarse el título de "hombre con más suerte del mundo". La distinción la ganó tras sobrevivir sucesivamente a siete accidentes con decenas de muertos y ganar la lotería (800.000 euros) a los 74 años. El mierense de José Pablo Alonso Isabarro está lejos de competir en esos niveles de buena ventura personal, pero lleva tres meses sin dejar de repartir fortuna. Lo que Selak se queda para el mismo, Alonso lo distribuye a través del puro azar. Desde el pasado 7 de marzo ha repartido 500.000 euros en premios, con 15 cupones de la ONCE premiados. "No hay nada mejor que ver la felicidad en los ojos de los clientes, que en muchos casos son además buenos amigos", explica este "cuponero" de 50 años.

José Pablo Alonso lleva como vendedor de la ONCE pocos más de un año. Ha iniciado esta nueva andadura laboral con un desatado brío. Tras tomarle el pulso a la profesión, no deja de dar premios. "Tengo una discapacidad por problemas en la espalda e ingresé en la ONCE a principios de 2024. Tras un breve paso por Lena me asignaron recientemente la venta en la calle Manuel Llaneza, y la verdad es que no dejamos de recibir buenas noticias". En pleno centro de Mieres ha repartido medio millón de euros en menos de tres meses: "El pasado 7 de marzo vendí diez billetes del ‘cuponazo’ que fueron premiados cada uno de ellos con 40.000 euros". A principios de esta misma semana, la suerte regresó. Esta vez fue a través del sorteo del "sueldazo". "Pude entregar cinco cupones que acabaron agraciados con 20.000 euros cada uno".

José Pablo Alonso apunta que los cupones premiados están muy repartidos y que todos los agraciados son de Mieres. "Salvo una mujer que se llevó dos, el resto se vendieron de uno en uno". De los diez ganadores del "cuponazo", el vendedor conoce a ocho: "Hay dos que han preferido mantener en anonimato, cosa que entiendo. El resto me han dado las gracias y, en algún caso, incluso se enteraron aquí conmigo al comprobar los cupones".

Con motivo de los premios, Alonso ha estado atento para que ningún agraciado se despistase y se quedase sin cobrar. "Desde el primer momento tienes una idea aproximada de a quien le puede haber tocado. A muchos clientes les recordé que debían comprobar el cupón y alguno se enteró en ese momento. Sabes quien coge, pero no estás seguro y tienes que ir con cuidado. A un matrimonio le dije que esperaran, ya que cuando vi el cupón en la mano de la señora supe que era de los premiados. Ellos no lo sospechaban. Se pusieron como locos cuando confirmamos el premio del ‘sueldazo’ y me dieron un abrazo. Hay gente que se emociona mucho y la sensación es increíble".

Repartir suerte en forma de premios es un trabajo mucho más gratificante de lo que José Pablo Alonso esperaba. "Tengo mucha clientela, ya que soy una persona muy conocida debido a que mis padres tuvieron el bar Benavente y yo trabajé un tiempo como conserje de la Casa de la Cultura. Me gusta entablar relación con la gente, que normalmente es muy amable y agradecida". Las últimas semanas no ha dejado de dar buenas noticias. "La cantidad repartida es muy importante y me gusta saber que se ha quedado en Mieres íntegramente, ya que 40.000 euros es justo el límite para no pagar impuestos".