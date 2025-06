Langreo estrena su soterramiento, que transformará la red ferroviaria

En el año 2009 –al mismo tiempo que Lamine Yamal aprendía a caminar, Barack Obama firmaba sus primeros decretos como presidente Estados Unidos y "Avatar" arrasaba en los cines de todo el mundo– echaba a andar la obra del soterramiento de las vías de Feve en Langreo. Dieciséis años después ha llegado un día largamente esperado por los vecinos de Langreo. Hoy domingo, la nueva estación de La Felguera acogerá el acto de inauguración de la infraestructura ferroviaria, que entrará en servicio mañana lunes con la reapertura a los viajeros de la línea Gijón-Laviana. El trayecto entre Laviana y El Berrón permanecía cortado desde enero para rematar los trabajos en el falso túnel entre Sama y La Felguera.

La puesta en marcha del tramo soterrado no solo supone un hito urbanístico para Langreo, con el desarrollo (todavía pendiente de inicio) de los terrenos liberados por las vías, con la creación de un gran bulevar, una carril-bici y zonas verdes. También significa un cambio de paradigma en la gestión de las cercanías de la antigua FEVE en la cuenca del Nalón y, por extensión, en la región, con la incorporación de nuevos servicios semidirectos que acortarán el viaje. La línea Gijón-Laviana se convertirá en un campo de pruebas para exportar este modelo a otros recorridos de la región, según auguran colectivos de usuarios y sindicatos.

En total, habrá doce trenes semidirectos al día (seis en cada sentido). Los que tienen origen en Pola de Laviana saldrán a las 6.38, 7.38, 14.38, 15.38, 18.38 y 19.38. El viaje hasta Gijón durará poco más de una hora (66 minutos) frente a los 79 minutos del trayecto con todas las paradas. Desde La Felguera a Gijón se emplearán 46 minutos, un ahorro de 8 minutos. Desde Gijón a Laviana, el viaje normal durará 83 minutos, mientras que el tren semidirecto hará el recorrido en 68. A La Felguera llegará en 46 minutos. Las frecuencias de estos trenes semidirectos (con parada únicamente en Noreña, El Berrón, Carbayín, Tuilla, La Felguera, Sama, El Entrego, Sotrondio y Blimea) serán 7.05, 8.05, 14.05, 15.05, 17.05 y 19.05.

El plazo inicial de ejecución del soterramiento de Langreo era de treinta meses, pero surgieron complicaciones de todo tipo (tanto técnicas como administrativas, así como de financiación), con lo que se dispararon los retrasos y los sobrecostes. El plan de vías ha supuesto hasta ahora un desembolso de 135 millones que se irá hasta los 144 cuando concluyan las labores de urbanización del terreno liberado por las vías. Es esa cifra se incluyen 3,5 millones de los dos últimos modificados de obra que ha habido que incorporar para afrontar sobrecostes.

Tras la entrada en servicio del túnel, quedará pendiente la urbanización de los terrenos liberados (cuyo inicio el Principado ha comprometido para este mismo mes) y el PERI de El Puente. La Plataforma por el Soterramiento, al igual que ha hecho el PP y los ediles no adscritos, anunció que no acudirá al acto de hoy, al entender que no hay "nada que inaugurar" mientras no se complete el proyecto.