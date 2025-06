El Alcalde de Langreo pide en la inauguración del soterramiento a los "coros de plañideres" que dejen trabajar

La inauguración del soterramiento se enmarcó en una jornada de celebraciones, pero no todo fue fiesta y palmas. Hubo reproches y silencios en forma de ausencias que denotaron que, tras más de tres lustros de obras, problemas y retrasos, el ambiente está muy viciado. El propio alcalde, Roberto García, no pudo evitar un desahogo: "Después de 16 años, al fin se ha terminado la obra. Los coros de plañideras, los profetas del desastre y los pájaros de mal agüero ya es hora de que se callen y que nos dejen trabajar, porque, mientras, aquí se ha estado trabajando. Han sido muchas llamadas, han sido muchas reuniones, han sido muchas visitas y al final lo hemos conseguido. Este soterramiento se ha terminado".

La entrada en servicio del soterramiento ferroviario se desarrolló con ausencias muy llamativas, sobre todo la del exalcalde del concejo Jesús Sánchez, como el actual, también de IU. "Celebrar la inauguración de una obra que ha tardado dieciséis años en hacerse me parece un insulto a los vecinos. No estaré allí", había explicado previamente para justificar su negativa a acudir a la inauguración. No fue el único en tomar esa decisión. El PP y los ediles no adscritos tampoco asistieron al entender que "no se puede inaugurar una obra que no está acabada", en alusión a la urbanización del suelo liberado y al PERI de El Puente.

Jesús Sánchez fue muy crítico en vísperas de la inauguración. El exregidor indicó que no estaría "cómodo" compartiendo inauguración con "colaboradores necesarios de este bochorno o directamente con mentirosos compulsivos como el consejero de Movilidad Alejandro Calvo, que ha mentido y siguen mintiendo sobre este proyecto. Le aconsejaría al gobierno local que no se fíen de él por si nos deja una chapuza de urbanización difícil de mantener". También exigió el PERI de El Puente.

María Antonia García, portavoz municipal del PP adelantó, por su parte, que no acudiría "porque nos parecería un insulto asistir a este acto tras 16 años de espera, cuando, además, la obra no está finalizada. Se ha hecho un tercio, queda la urbanización de los terrenos liberados y el PERI del barrio de El Puente para decir que se ha acabado y se puede inaugurar. Así que fiestas, pocas", concluyó. En una línea similar se expresaron los ediles no adscritos. "Tras la invitación realizada por Adif, los tres concejales socialistas no adscritos hemos decidido no acudir a esa inauguración. Entendemos que después de tantos años de retrasos y a falta del PERI del Puente y de la urbanización de la zona afectada, no hay nada que inaugurar porque el proyecto no está acabado de forma completa"

La Plataforma por el Soterramiento también optó por no acudir al acto, entendiendo que no hay "nada que inaugurar" mientras no se complete el proyecto.