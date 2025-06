Los parques infantiles de Mieres, bajo la lupa: el PP sospecha que muchos no cumplen normativa

En el parque infantil de El Pedroso, en pleno paseo fluvial del Caudal, el concejal del PP Fernando Hernández levanta sin dificultad un trozo de tartán despegado del suelo. Señala desconchones en un tobogán y evidencia la rotura de una malla de escalada. Mientras pasea por la zona, se tropieza con un trozo de suelo levantado. "Ves lo que te decía", señala. Todos estos desperfectos, apunta, son incumplimientos de la normativa de seguridad a la que deben de responder estas áreas de juego para niños. "Como no tenemos la información porque no nos la han dado, no lo podemos asegurar a ciencia cierta, pero a la simple inspección de muchos parques de Mieres, necesitan una urgente reparación", señala el edil, que agrega que "no se puede jugar con la seguridad de los niños".

El gobierno local de Mieres acaba de aprobar una modificación presupuestaria para poder usar 6 millones de euros del remanente municipal de 2024. De esa cantidad, más de 200.000 euros irán para los parques infantiles del concejo. Y precisamente esa inversión es la que ha llamado la atención del edil popular. "Sospechamos que ese dinero es para solucionar los problemas de seguridad que hay en muchos de los parques", dijo.

El edil popular señala una rotura en la madera de un tobogán. / A. Velasco

Motiva sus dudas en la información que durante un año le está negando el equipo de Gobierno. "Se puede ver en las actas de los Plenos municipales como ya en julio de 2024 pedimos que se nos dieran los informes sobre el estado de los parques que hace una empresa externa", contextualiza Fernando Hernández. Dos meses más tarde, en septiembre, insistió en su petición, lo mismo que hizo en noviembre. En ese momento, la edil de Urbanismo de Mieres, Marta Jiménez, le explicó que la compañía que ejecuta el servicio había pedido disculpas por el retraso y que en esa fecha se estaba llevando a cabo la inspección de los parques infantiles. En pasado enero fue la última vez que el PP pidió los informes, y tras contestar el Alcalde que les serían remitidos, aún no les han llegado. "Entendemos que eso quiere decir que las inspecciones no han salido muy bien", señala el portavoz del PP.

Fernando Hernández explica que aunque no hay una regulación nacional ni regional, sí que la hay europea y que es "de obligado cumplimiento". "Los parques infantiles deben ser revisados anualmente por técnicos competentes y en estas inspecciones se deben verificar el estado de la superficie amortiguadora de impacto, la cartelería que indica las normas de uso, la ausencia de salientes peligrosos o huecos, la estabilidad de los elementos de juego y la correcta instalación y montaje de los elementos", indicó el edil.

Para Hernández, "muchos de los parques de Mieres no cumplen, hay juegos rotos o estropeados y eso contraviene las normas". "Solo hace falta recordar el grave percance que sufrió una menor el año pasado en Santa Cruz", apuntaba. Por ello, el concejal popular ha exigido al equipo de Gobierno que ponga solución ya a las deficiencias de los espacios de juego para los menores y que, a su vez, les entregue la documentación sobre el resultado de las inspecciones de los parques.