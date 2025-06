Los viajeros aplauden el soterramiento del tren en Langreo

Usuarios encantados pero con una advertencia, "a ver cómo funciona". Tras dieciséis años de obras los viajeros pudieron por fin atravesar La Felguera en tren por el túnel del soterramiento. No fueron muchos pero sí estaban contentos con la entrada en servicio de la renovada línea Gijón-Laviana, la C5 de la red de cercanías, en la que se han invertido casi 190 millones de euros.

Pilar Alonso en la nueva estación de Langreo. | D. O.

Si el domingo un tren cargado de autoridades llegaba pasadas las once de la mañana a la nueva estación subterránea de La Felguera, el lunes los trenes llegaban con menos pompa y menos viajeros, pero ellos serán los que lo utilicen a diario y en una primera "inspección" dan el visto bueno, aunque tras tantos años de obras, de retrasos y de promesas incumplidas, ahora no se fían demasiado y la única forma de recuperar esa confianza la resumía Nuria Alonso, en pleno andén. "A ver si se respetan los horarios y no se estropean los trenes", pedía esta vecina de Tuilla que a las 10.54 de la mañana se subía al tren en la estación La Felguera / Nuevo Langreo. Esas peticiones son para ella "les la manera de ganar credibilidad y la forma de recuperar viajeros".

Nuria Alonso en la estación de La Felguera. | D. O.

Nuria Alonso estrenaba el soterramiento de Langreo y reconocía que "no creía que mis ojos fuesen a ver esta obra acabada". Pero sí, lo vio y estaba "ilusionada". "Me encanta", decía en referencia a la nueva estación subterránea de La Felguera, "parece una estación de metro, y encima hay cobertura para el móvil, estamos en el siglo XXII", celebraba. Nuria Alonso es usuaria habitual del transporte público, en especial del tren. En los últimos meses tenía que viajar en autobús desde Tuilla a La Felguera a causa de las obras del soterramiento. "Hoy en venido en autobús por la mañana y ahora me voy en tren contentísima", explicaba. Para ella y para sus vecinos "tener el tren es muy importante porque si cumple los horarios lo tienes temprano por la mañana y hasta por la noche". .

Merce Argüelles subiendo al tren en La Felguera. | D. O.

De la misma opinión es Pilar Alonso, vecina de La Felguera que utiliza el tren para ir a Xixún. Este lunes aprovechó que salía a caminar para acercarse a la nueva estación de La Felguera y consultar los horarios. "Cogía el autobús y ahora que ha comenzado a circular el tren me han cambiado los horarios así que tengo que informarme, además he visto que en Xixún no paran todos los trenes, no paran los semidirectos", explicaba. Alonso reconoce que "estaba ya cansada de ir en autobús, cambiar al tren, luego del tren al autobús". Así que es de las que aplauden que los trenes vuelvan a circular por la vía entre Gijón y Laviana, "es estupendo". Eso sí, hacía una reivindicación de los pequeños apeaderos de los pueblos. "En los pueblos pequeños lo que tenemos es el tren, en muchos no hay autobuses o pasan muy poco, hay muy poca comunicación y el tren nos ayuda mucho", decía.

El número de viajeros no fue este lunes especialmente elevado. En l tren de las 10.58 tan solo se subieron dos personas en La Felguera. En el semidirecto que salía de Pola de Laviana hacia Gijón a las 14.38 horas, tan solo una viajera.

Los usuarios del tren, especialmente de ancho métrico, la antigua FEVE, no confían mucho en la puntualidad del servicio. Era algo que todos repetían. El primer día de funcionamiento del soterramiento de Langreo todo iba en hora, ni un minuto de retraso en las circulaciones de los trenes.

Es lo que decía Merce Argüelles, vecina de La Felguera que ayer cogía el tren camino de Gijón. "Es puntual y la estación está muy guapa, a ver lo que dura", afirmaba justo antes de subirse al vagón. Argüelles ha pasado meses cogiendo el autobús alternativo de Renfe hasta la estación de El Berrón, en Siero, y de ahí tomar en tren a Gijón. Ahora se quita de encima ese trajín.

La estación del soterramiento, en las inmediaciones de Valnalón, en la zona en la que antes había un paso a nivel con barreras, fue motivo de elogio por parte de los usuarios y también de los que no lo son y aprovecharon que este lunes los tornos de acceso estaban abiertos al público para hacer su particular inspección del resultado de unos trabajos que han sufrido durante años. Hubo muchos elogios pero también algún pero. Entre las peticiones que tenían a primera impresión los vecinos es que se pongan más bancos en el andén. En la actualidad sólo hay un banco con capacidad para tres personas. Otra de las sugerencias que hacían los curiosos era instalar algún tipo de protección automática entre el andén y las vías para evitar caídas. Tampoco estaría de más revisar algunos puntos de accesibilidad. Si un día se estropea el ascensor, una persona con movilidad reducida no podrá acceder a la estación ya que no hay rampa que evite las escaleras. También se lo han puesto difícil a quienes se desplazan en silla de ruedas cuando tengan que ir a la ventanilla a comprar un billete, ya que el mostrador, de grandes dimensiones, se ha instalado a tal altura que no podrá introducir la silla por debajo para acercarse a la ventanilla.

Las grandes novedades del servicio son las nuevas estaciones de Langreo, las de La Felguera y Sama / Los Llerones. Eso, en cuanto a nuevas infraestructuras, en cuanto a los servicios, se ha establecido una nueva malla horaria que incluye los servicios semidirectos. Las paradas de estos trenes se efectúan en las estaciones de Gijón-Sanz Crespo, Noreña, El Berrón, Carbayín, Tuilla, La Felguera Nuevo Langreo, Sama Los Llerones, El Entrego La Oscura, Sotrondio, Blimea y Laviana.

En total, habrá doce trenes semidirectos al día (seis en cada sentido). Los que tienen origen en Pola de Laviana saldrán a las 6.38, 7.38, 14.38, 15.38, 18.38 y 19.38. El viaje hasta Gijón durará poco más de una hora (66 minutos) frente a los 79 minutos del trayecto con todas las paradas. Desde La Felguera a Gijón se emplearán 46 minutos, un ahorro de 8 minutos. Desde Gijón a Laviana, el viaje normal durará 83 minutos, mientras que el tren semidirecto hará el recorrido en 68. A La Felguera llegará en 46 minutos. Las frecuencias de estos trenes semidirectos serán 7.05, 8.05, 14.05, 15.05, 17.05 y 19.05, horas, algo que beneficia especialmente a trabajadores y estudiantes que se desplazan a primera hora de la mañana y última hora de la tarde desde el valle del Nalón a Gijón.

Han sido dieciséis años de obras y aún queda pendiente la urbanización de los terrenos liberados en La Felguera al soterrar las vías. Un proyecto que acometerá el Principado y que ha tenido que reformar debido a algunas deficiencias.