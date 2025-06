El Alcalde exige al Principado y al Imserso "no desvirtuar" el Credine

El alcalde de Langreo instó ayer al Imserso y al Principado a "no desvirtuar el objetivo para el que surgió" el Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine). Roberto García señaló que el Consistorio se siente "desplazado" y un "convidado de piedra" en la negociación entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico para dar nuevos usos a parte de las instalaciones, manifiestamente infrautilizadas en la actualidad.

También alertó contra cambios en la gestión que supongan "privatizaciones encubiertas", implicando a organizaciones del Tercer Sector (entidades que no son públicas ni tienen ánimo de lucro y se ocupan de realizar proyectos de acción social).

Las manifestaciones del regidor langreano llegan después de que la pasada semana la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, en una comparecencia en la Junta General del Principado, anunciara que el Imserso (propietario del Credine) "tiene una propuesta por escrito de la Consejería de Derechos Sociales y de la Consejería de Salud. Estaríamos hablando de una cesión, entre comillas, de uso del Credine para que esta Administración pueda hacerlo funcional al cien por ciento", expuso.

Roberto García se quejó de que el Ayuntamiento no ha sido informado ni consultado a la hora de realizar esa propuesta. "No sabemos en qué están pensando o qué quieren hacer. Leemos comentarios en la prensa de un reparto entre una y otra Consejería y se olvidan de que el Ayuntamiento es una parte fundamental en todo esto. Tenemos cosas que decir".

El equipamiento solo cuenta con una treintena de usuarios del centro de día y desde su apertura, hace tres años, no ha llegado a utilizarse la residencia (dotada con 60 camas) ni se ha puesto en marcha el área de investigación. La cesión de parte de las instalaciones al Principado puede ser una posible solución a la actual falta de actividad, pero que parece difuminar las expectativas originales con las que nació el centro de Barros, ser un equipamiento de referencia estatal en su campo.

El alcalde de Langreo argumentó que "no queremos que se olviden en ningún momento de cuál es el objetivo fundamental de este centro. Y mucho menos queremos que se ande jugando con privatizaciones encubiertas haciendo participar a organizaciones del Tercer Sector" –aseguró García, sin citarlas– "en llevar un centro que es público, que nació para ser público y que tiene una finalidad pública". Y añadió: "Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que el centro atienda a personas que están en distintas organizaciones. Los que no queremos es que la gestión del centro pase a ser llevada por estos colectivos".

El alcalde langreano expuso que hay "muchas partes por desarrollar en este centro. Falta toda la parte de investigación, de promoción de la autonomía personal, de apoyo a las familias y de la oficina de accesibilidad. Y la falta de transporte adecuado".

La consejería de Derechos Sociales ha evitado hasta ahora dar más detalles de los usos que se busca dar al Credine. Hace unos meses llegó a especularse con un posible aprovechamiento geriátrico, pero nada se concretó de forma oficial. Según ha podido saber este diario, en el caso de la Consejería de Salud, la intención es dar cabida a tratamientos y rehabilitación de casos de ictus y enfermedades neurodegenerativas.

Roberto García aseguró que "este martes vamos a tener una videoconferencia con la secretaria de Estado y la directora del Imserso para tratar este tema. Para poner sobre la mesa que nos sentimos desplazados en algo de lo que formamos parte. Somos como un convidado de piedra. Leemos las intervenciones de la Junta, pero no sabemos más".