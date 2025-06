Un ganadero lavianés recoge firmas para pedir más equipos en el HUCA

Un ganadero lavianés, Jerónimo González, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir más equipos en el área de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Pide un ecógrafo portátil y un acelerador lineal más.

"He tenido que presentar el escrito en Atención al Paciente del hospital Valle del Nalón porque en el HUCA no me lo quisieron coger. Yo soy actualmente paciente del servicio y es un problema que afecta a otros muchos enfermos", señaló González, que preside la Unión Rural Allerana y Comarcas del Alto Nalón (URACAN).

"Los pacientes de Oncología Radioterápica del HUCA merecen y necesitan una atención sanitaria de la máxima calidad", argumentó Jerónimo González, que añadió que esa atención debe contar "con los medios técnicos adecuados que garanticen la precisión de sus tratamientos, minimicen su exposición a radiación innecesaria y reduzcan las angustiosas listas de espera. Actualmente, la carencia de equipamiento básico está afectando directamente a su bienestar", expuso.