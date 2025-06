Las personas con discapacidad "no ven mal" que el Principado asuma el Credine

Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) "no ve mal" que el Principado, a través de las consejerías de Salud y Bienestar y Derechos Sociales se haga cargo de parte de las instalaciones del Credine, el Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas, de Barros, Langreo. Así lo explica Mónica Oviedo, presidenta de Cocemfe en Asturias, que critica el estado actual de las instalaciones porque "no tiene nombre que las unidades de convivencia estén cerradas". "Todo lo que han dicho que era el Credine no lo es", afirmó Oviedo. Eso lleva a su organización a "preferir" que sea el Principado "quien lo ponga en marcha" con la colaboración de las asociaciones de personas con discapacidad y con enfermedades neurológicas.

"El Credine está infrautilizado desde hace años", insiste Mónica Oviedo. Así que "no es mala idea lo que propone el Principado", asegura, aunque desde Cocemfe no se conoce en profundidad la propuesta del gobierno regional para las instalaciones de Langreo.

La confederación de personas con discapacidad física y orgánica, que mantiene cierta actividad en el Credine, siempre ha apostado, y lo siguen haciendo, "por el modelo fundacional, en el que pueda ser atendida cualquier persona con una enfermedad neurodegenerativa". Aún así, si el desarrollo del centro pasa por una cesión parcial de las instalaciones del Imsero al Principado, Mónica Oviedo no lo ve mal porque "lo que nos importa es que se utilice".

Los gobiernos central y regional están han iniciado una negociación y el Ayuntamiento de Langreo se ha mostrado crítico por cierta opacidad en un proceso del que hasta ahora no se les ha informado. Ante esta situación, el alcalde de Langreo, Roberto Marcos; el concejal de urbanismo, José Antonio Cases, y la concejala de Hacienda, el núcleo duro del gobierno local, mantuvieron la tarde de este martes una reunión telemática con responsables del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En el encuentro participaron Rosa Martínez, secretaria general de Derechos Sociales; María Teresa Sancho, directora general del Imserso, y el diputado de Sumar Rafa Cofiño.

Durante la reunión, que se prolongó durante más de una hora, el Alcalde recordó a que en 2007 se firmó un acuerdo para la creación de una comisión de seguimiento en defensa del Credine y que ese acuerdo era a tres bandas: Imserso, Principado y Ayuntamiento. García esgrimió que "el Credine es un logro del pueblo de Langreo y de todo el Valle del Nalón" y defendió con vehemencia "recuperar su esencia". Al final de la reunión, la responsable de Derechos Sociales en el Ministerio se comprometió a que el Ayuntamiento forme parte de esa comisión de seguimiento y se le informe de lo que se negocie y proyecte para el Credine.

"Nosotros hemos puesto de relieve que el Credine es un centro de referencia nacional para tratar a personas con discapacidades neurológicas y que es un centro que forma parte de la esencia de Langreo y queremos verlo plenamente desarrollado", explicó el Alcalde, que insistió en que desde el Ayuntamiento "tenemos mucho que decir y muchas propuestas para recuperar la esencia del Credine".

La semana pasada, la consejera de Bienestar del Principado, Marta del Arco, afirmó en la Junta General del Principado que el gobierno regional ha enviado una propuesta a sus homólogos en el gobierno central y que " el Imserso está tratando con su tesorería la fórmula administrativa idónea, porque estaríamos hablando de una cesión, entre comillas, de uso del Credine para que esta Administración pueda hacerlo funcional al cien por ciento. Y seguir compartiendo el centro de día que el propio Imserso tiene allí junto con los programas de esclerosis y accesibilidad que tenemos nosotros".

El alcalde se molestó por desconocer esa negociación y pidió tanto al Principado como al Imserso "no desvirtuar el objetivo para el que surgió" el centro neurológico de Barros.