Emilio Esteban: "Asturias está en la vanguardia en la investigación del cáncer"

Emilio Esteban González (Mieres, 1959) es jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Su larga y exitosa trayectoria en la lucha, investigación y docencia (también es profesor titular en la Universidad de Oviedo) contra el cáncer le ha valido ser elegido como pregonero, este viernes, de las fiestas de San Xuan 2025.

¿Cómo recibió la noticia cuando le llamaron para nombrarle pregonero?

La verdad es que considero que hay personas con renombre y más vinculación con Mieres que yo. Y por ello, fue una sorpresa. Pero también he de decir que es una forma de volver a Mieres, a sentir esa relación con mi lugar de nacimiento.

¿Hace mucho que se fue de Mieres?

A los 14 años me fui de Mieres para vivir en Turón. Luego a los 17 años me fui a Oviedo, donde me establecí con estancias en el extranjero.

Usted vivió en el concejo cuando la minería era todavía la actividad principal. ¿Qué recuerdos guarda de entonces?

Mi historia viene marcada por la educación en la escuela Ave María, con los frailes de La Salle y en el instituto Bernaldo de Quirós. También tengo recuerdos de juegos en la plaza del Ayuntamiento, de subir al picu Siana, de hacer deporte... De que Vitos me introdujera en el atletismo… También de la iglesia de San Juan y su vinculación con las fiestas. Y de que el olor a primavera que inundaba el valle de Turón era la antesala para disfrutar luego de las fiestas.

¿Disfrutó mucho de San Xuan?

Recuerdo mucho las romerías, tomar alguna botella de sidra en Requejo y la hoguera en el Ayuntamiento. También la alegría de la gente en los chigres, cantando y disfrutando.

Yéndonos un poco a su profesión. ¿Cómo valora la sanidad asturiana?

Creo que valoramos poco lo que tenemos. Como oncólogo médico, al igual que en otras especialidades, Asturias está bien representada y bien asistida tanto en la atención como en la parte de investigación. Creo que nos debemos considerar como una vanguardia en la estrategia terapéutica y en la investigación del cáncer y de otras especialidades.

¿Cómo valora el trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer?

Si tenemos que hablar de la aportación de esta asociación, podemos decir que es vital para el desarrollo de lo que es la medicina integrativa. No solo se debe atender al enfermo con tratamientos, también con trabajo logístico de apoyo social, psicológico y de rehabilitación. La asociación hace un gran trabajo en esa red de respaldo que se tiene que aportar a estos pacientes.

Cuando usted empezó la especialidad de oncología, no había tantos avances como ahora. ¿Se le han ganado muchas batallas al cáncer desde entonces?

Con ya 40 años de experiencia en la oncología médica, le puedo decir que progresivamente, sin pausa, se está consiguiendo mejores tasas de curación, de supervivencia y de calidad de vida para los pacientes.

Mande un mensaje a los mierenses de cara a San Xuan.

Les diría que se mantengan fieles a las fiestas que llevan el nombre de San Juan Bautista. Que sea un momento de alegría, de limpieza de espíritu y de recoger energía para poder seguir adelante luchando contra las adversidades con optimismo.