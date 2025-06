Una estudiante de 10 que decidió su vocación en una visita al juzgado de Langreo

El pasado mes de marzo Jimena López Fuego visitó con su instituto, el Santa Bárbara de La Felguera, la nueva sede judicial de Langreo dentro del programa "Educar en justicia", puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial. La joven fue una de las dos chicas que simularon un matrimonio pero lo que a ella le marcó fue otra cosa. En un juicio simulado le tocó el papel de fiscal. El fiscal decano de Langreo, Fernando Laserna, le prestó su toga y les explicó su trabajo. Ahí tomó una decisión. “Desde que tengo once años he querido ser abogada pero ese día me di cuenta que no podría defender a un culpable, me tocó hacer de fiscal y ahí decidí que quería hacer eso”. El primer gran paso hacia su objetivo ya lo ha dado, esta langreana de La Felguera ha obtenido la nota máxima en la PAU, un 14 sobre 14, un diez en cada una de las asignaturas a las que se presentó (Lengua, Inglés, Filosofía, Matemáticas y Economía). A esa nota se suma otro rotundo 10 en la nota final de bachillerato. López Fuego estudiará el doble grado de Derecho y Ade (administración y dirección de empresas) en la Universidad de Oviedo y su objetivo es hacer las oposiciones a fiscal. Fernando Laserna ya les explicó en su día lo duro de camino pero también lo satisfactorio de su trabajo.

La estudiante asegura que no se esperaba “para nada” sacar la nota más alta posible en la Prueba de Acceso a la Universidad. Confiesa que “después del examen de Matemáticas estuve llorando tres horas”. A juzgar por la nota no había razón para ello pero “había preguntas que si estabas tranquila las sacabas bien pero en estadística preguntaron cosas no habíamos dado en clase”, explica. En el resto de asignaturas no tuvo tantas dudas.

La preparación fue intensa pero “me dejó más tiempo libre de lo que esperaba”. Cuando en su instituto empezaron las clases de preparación para la PAU, ella “ya había repasado todo el temario”, así que durante esas dos semanas “iba a las clases y por la tarde repasaba algo en casa”. Eso sí, cuando se acercó la fecha del examen “ya me puse un poco más nerviosa por la presión”.

Jimena López Fuego está acostumbrada a estudiar “dos o tres horas al día, unos más y otros menos”. “Los fines de semana los ha habido de no hacer nada y otros de pasarme de diez de la mañana a diez de la noche estudiando”, recuerda de su reciente y exitoso bachillerato. Ahora llega el verano y no tiene planes concretos más allá de “salir mucho con mis amigos, leer y dibujar, que es algo que me encanta”.

Luego llegará la universidad y después las duras oposiciones a fiscal, esa parte de la carrera judicial que decidió que sea su futuro en una vista a los juzgados en la que Fernando Laserna, letrada de la administración de justicia –y antes secretaria judicial– Virginia Álvarez Buylla y el magistrado titular del juzgado número 3 de Langreo, Héctor Fernández Sierra, que también estudió en el IES Santa Bárbara de La Felguera, además de explicar a qué se dedican, provocaron vocaciones, al menos una muy clara, la de una estudiante de 10.