El PP permite al gobierno de Lena pedir un crédito para inversiones

Una vez más han sido los votos del PP los que han permitido al equipo de gobierno de Lena, sustentado por IU, aprobar una medida que ambas partes entienden "muy positiva" para el concejo. En este caso, se trata de la convocatoria de un crédito finalista (es decir, que tiene ya un destino definido) de 1,8 millones para la realización de inversiones. "Es un préstamos que no va a comprometer la economía municipal en los 9 años en los que se plantea su devolución", señaló la alcaldesa, Gemma Álvarez, que afeó tanto a Compromisu como al PSOE que no hayan respaldado el proceso: "Mucho defender la ganadería y los servicios, pero cuando hay que votar no lo demuestran".

Los 1,8 millones de euros que se pedirán vía crédito, gracias al respaldo del PP, serán para ejecutar varios proyectos. El más ambicioso es el de rehabilitación del mercado de ganado, que costaría 1,5 millones y que supone la mejora de "una infraestructura vital para la economía local y la actividad ganadera del municipio y que lleva décadas sin remodelar", en palabras de la Regidora.

Además, el gobierno de IU también prevé invertir 200.000 euros del crédito en la "mejora de las zonas deportivas, incluyendo la piscina municipal, el polideportivo y las pistas de tenis". Por último, los 100.000 euros que restan se enviarán para proyectos de alumbrado público y otras mejoras para los pueblos del concejo.