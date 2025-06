La Agencia para los de Refugiados de Palestina, premio de la Fundación Emilio Barbón

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) fue galardonada ayer con el XXII Premio anual de la Fundación Emilio Barbón. La candidatura de la UNRWA se impuso, en una votación resuelta por unanimidad, a las otros siete aspirantes.

El fallo se dio a conocer a las dos de la tarde, en el Ayuntamiento de Laviana, donde se reunió el jurado. Este año estuvo integrado por Abelardo Canga Zapico (que ejerció como presidente); Luis Benito García Álvarez, historiador y director de la Cátedra de la Sidra de Asturias; y David Orihuela Sancho, periodista y redactor de LA NUEVA ESPAÑA. Por parte del Patronato de la Fundación Emilio Barbón formaron parte del jurado María Cristina Alonso Rodríguez, Ana Fernández Pérez y Helena Llaneza Álvarez, que ejerció como secretaria.

El jurado justificó su decisión en el acta del fallo argumentando que "la humanidad está muriendo en Gaza y no podemos mirar para otro lado y dejar de hablar de ello. Todas las candidaturas son merecedoras del premio, pero la urgencia de la situación lleva a pensar que, tal vez, el próximo año no puedan optar al premio porque tal vez no exista Palestina".

La UNRWA presta apoyo a una comunidad de 5,9 millones de personas, casi la cuarta parte de la población refugiada del mundo. Desde hace casi siete décadas, la Agencia "ha sido la encargada de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados y refugiadas de Palestina. Una población que vive acogida en Siria, Líbano, Jordania y el territorio palestino ocupado (la franja de Gaza y Cisjordania)", señala la entidad.

UNRWA está financiada casi en su totalidad por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU y, según destacan sus responsables, "es única dentro del sistema de Naciones Unidas, por dos motivos. El primero es su compromiso de décadas con un grupo específico de población y el segundo es el hecho de que presta sus servicios directamente a la población refugiada de Palestina. La Agencia planifica y desarrolla sus propios proyectos, además de construir y mantener sus escuelas, clínicas y centros para mujeres y discapacitados" Actualmente, UNRWA cuenta con más de mil instalaciones, en las que están empleados más de 30.000 trabajadores, de los que el 99% tiene estatus de refugiado.

Entre los premiados a lo largo de las 22 ediciones de los galardones Emilio Barbón están el pueblo de Madrid por su reacción a los atentados del 11 de marzo de 2004; los "padres" de la Constitución; la asociación Maeve; Kike Figaredo; la organización Ashoka; o el Sanatorio Marítimo de Gijón. José Andrés y su ONG "World Central Kitchen" recibieron el reconocimientos de la Fundación Emilio Barbón el pasado año.

La entidad lavianesa decidió distinguir al chef de origen mierense "por haberse convertido en un gran apoyo para muchas familias en numerosas iniciativas". El jurado destacó las actividades de apoyo desarrolladas por "World Central Kitchen" durante la pandemia del covid-19 pero también, y más recientemente, "el apoyo al pueblo ucraniano y a la población civil de Gaza".