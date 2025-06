Marlén Alonso cocina en Langreo la receta perfecta con inteligencia artificial

Un domingo cualquiera. ¿A quién no le ha pasado? Marlén Alonso, vecina de La Felguera nacida en Oviedo, está en casa pensando qué hacer para cenar. La nevera está casi vacía y se pone a buscar recetas por internet para hacerse algo con lo poco que tiene: unos pimientos que ya están al límite, cebolla, alguna verdura más y una bolita de carne picada congelada. "Todas los recetas que encontraba por internet llevaban algún ingrediente que no tenía y que no podía comprar un domingo". Optó por la inteligencia, en este caso artificial. "Le pregunte a chatGPT qué podía hacer con lo que tenía", recuerda. El resultado fueron "unos pimientos rellenos que no estaban nada mal". El experimento salió tan bien que "me acostumbré a mirar bien lo que tenía y a preguntarle a la inteligencia artificial qué podía hacer con eso antes que salir a comprar".

Marlén Alonso, a la derecha, con su premio europeo. | LNE

Esta ovetense afincada en Langreo se lo comentó a una compañera de trabajo y esta la animó a presentarse a un concurso sobre desperdicio alimentario que convocaba Cogersa, el consorcio de gestión de residuos de Asturias, dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos.

Alonso se presentó en la categoría "Ciudadanía" y en las bases se pedía que el proyecto tuviese algo de difusión, así que abrió la cuenta de Instagram "Cucuruxina en la cocina" y planteó un reto: "cocinar durante una semana con chatGPT". "Estuve toda esa semana sin hacer compra, así que además me ahorré dinero, y un día ni siquiera tuve que cocinar porque me había sobrado comida", explica Marlén. Al reto se sumaron los seguidores que iban aportando las recetas que ellos hacían ayudados por la inteligencia artificial.

Marlén Alonso se presentó a los galardones "sin ninguna expectativa", pero ganó el premio de Cogersa con su "De sobra a sabroso, de ChatGPT al gozo" en la categoría de "Ciudadanía".

Ese premio le sirvió para optar a uno de los galardones europeos de prevención de residuos, en el que participaban 12.724 proyectos de 29 países. "Me avisaron de que era una de las tres finalistas y me quedé alucinada porque sabía que había muchísima gente, personas particulares pero también entidades públicas, empresas o centros educativos".

La semana pasada, Marlén Alonso tuvo que viajar a Leeuwarden (Países Bajos) y presentar su idea en el Circular Summit Fryslân 2025. Resultó ganadora. Se impuso ante miles de proyectos "por su capacidad para conectar con todos los públicos, y la forma innovadora en la que se combinan herramientas digitales con objetivos ecológico".

Marlén no es cocinera ni experta en inteligencia artificial pero es aficionada a las dos cosas y juntándolas ha logrado triunfar (y ahorrar).