La oposición exige "aclarar el futuro" del centro neurológico de Langreo

Los grupos municipales de PP y Vox en el Ayuntamiento de Langreo, así como los concejales no adscritos, piden al Principado que "aclare sus proyectos de futuro" para al Credine, el centro de referencia nacional para enfermedades neurológicas de Barros. Tras conocerse que la consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que dirige Marta del Arco, ha solicitado al Imserso, responsable del Credine, una cesión de parte de las instalaciones, en Langreo quieren saber qué va a ocurrir con un centro que como recordó María Antonia García, portavoz del PP, "es fruto de una reivindicación vecinal".

La portavoz popular en el Ayuntamiento de Langreo insistió en que "el Principado debe aclarar a qué se va a dedicar el Credine" y explicó que, tras una pregunta parlamentaria del PP en la Junta General del Principado el pasado mes de abril, "nos respondieron en junio y definen abiertamente al Credine como un centro de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia". Además, explicó García, en esa respuesta "nos dicen que para proyectos de investigación tienen un convenio con la Universidad de Valladolid, algo que no entendemos".

"El PSOE nunca quiso para Asturias el hospital de parapléjicos por el que lucharon los vecinos, así que se sacaron de la manga una cosa intermedia, un centro de referencia estatal con hospitalización y áreas de investigación", resumió María Antonia García, que añade que "en el PSOE lo aceptaron a regañadientes". La portavoz popular está convencida de que "será también el PSOE quien va a dar la estocada final al Credine".

Una habitación del Credine vacía en una imagen de archivo. / Irma Collín

La portavoz popular insistió en que "se haga algo" porque "tener ese centro así es un drama y un derroche". Lo que tampoco entiende García es la ausencia de información, "no ya a nosotros, sino al alcalde". "Es un centro ubicado en Langreo y me sorprende que en el equipo de gobierno de Langreo no sepan nada. En Asturias su partido, IU, gobierna en coalición con el PSOE y el ministerio del que depende el Imserso y el Credine está en manos de IU".

De la misma opinión son los concejales socialistas no adscritos. Melania Montes cree que "el alcalde es muy atrevido al decir que no tiene información". Ellos también consideran que "el Credine debe ponerse en marcha en su totalidad de forma inmediata" y entienden que "es mejor una gestión pública que privada".

El grupo municipal de Vox, por su parte, denunció el "absoluto abandono" del centro, "una infraestructura clave que hoy se encuentra infrautilizada y vaciada de contenido por culpa de la inacción y la negligencia de IU, Sumar y PSOE". El portavoz local de la formación, Daniel Martínez Buelga, manifestó que "las recientes declaraciones del alcalde Roberto García no son más que un ejercicio de cinismo político de quien ha guardado silencio durante años mientras el Credine se moría".

Para Buelga, el centro "es hoy un símbolo del fracaso de las izquierdas. Costó 16 millones de euros y funciona al 19% de su capacidad desde 2022. No se ha puesto en marcha su área de investigación. Y no se están atendiendo las necesidades reales de pacientes con ELA, esclerosis múltiple u otras enfermedades neurológicas".