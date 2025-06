El gobierno de IU en Langreo acusa a Vox de "violentar" la vida municipal

El gobierno local de IU en el Ayuntamiento de Langreo, con el alcalde, Roberto García, a la cabeza, compareció ayer para acusar a Vox de "violentar" el normal funcionamiento de la institución, a través del "acoso político" y de una "campaña de desprestigio" hacia los trabajadores municipales. García censuró que el grupo municipal de Vox se dedique a llevar ante la Justicia de forma sistemática "acusaciones sin fundamento con el único propósito de sembrar dudas" y "generar confusión entre la ciudadanía", unos "ataques dirigidos aparentemente al gobierno local", pero que están perjudicando a los trabajadores del Ayuntamiento, "que ven cuestionada de forma reiterada su profesionalidad y compromiso con el servicio público".

Roberto García hizo estas manifestaciones arropado por los ediles del gobierno local David Fernández, José Antonio Cases, Marina Casero y Pablo Álvarez. No pudieron asistir Araceli Jánez, Susana de la Fuente y Angelita Cueva.

Estrategia

"Vox ha optado por una estrategia basada en el ruido, la sospecha y el bloqueo. Esta forma de violentar la vida pública, de obviar los valores de respeto y tolerancia, no forma parte de nuestra opción política. No vamos a entrar en este juego, pero tampoco nos vamos a callar", indicó García, que añadió: "Lo más grave no es que su objetivo sea este gobierno. Lo verdaderamente preocupante es que buscan el enfrentamiento a costa del trabajo y la reputación de los empleados públicos del Ayuntamiento", que se ven sometidos a "una presión injusta".

El ayuntamiento de Langreo. / L. M. D.

Como ejemplo de esa "ofensiva constante", el alcalde citó a la Oficina Técnica Municipal, a la que "le han pedido más de 400 expedientes. ¿Alguien piensa que eso es normal? ¿Que eso no ralentiza el trabajo diario del Ayuntamiento?". Los funcionarios "no pueden estar atendiendo a la ciudadanía y, al mismo tiempo, sacar decenas y decenas de informes para alimentar esta persecución sin sentido. Y muchos son informes de legislaturas anteriores". García vinculó esta situación "no con la fiscalización legítima a un gobierno democrático" sino "con la voluntad de paralizar la acción pública o, al menos, ralentizarla".

Coste económico

"Y todo esto tiene un coste económico muy importante para las arcas municipales. Cada hora que una trabajadora pública dedica a recopilar papeles inútiles es una hora menos dedicada a prestar servicios a los ciudadanos. Es dinero público que se malgasta por puro capricho político de quienes presumían de venir a fiscalizar todos los gastos del ayuntamiento".

Aludió también el regidor al sobreseimiento provisional, por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Langreo, de la demanda presentada por Vox sobre la Cabalgata de Reyes y la organización del Festival de la Cerveza. "No podemos permitir bajo ningún concepto que se utilicen los tribunales como arma política. Vox ha llevado ante la justicia a cuatro trabajadores municipales y a dos contratistas, sin pruebas, sin argumentos, sin nada. Solo con el objetivo de sembrar dudas, de manchar reputaciones, de dañar. Y esa gente, que no ha hecho nada malo, ha tenido que gastar su propio dinero para pagar abogados y defenderse de algo que no tenía ni pies ni cabeza. ¿Eso es justo?", se cuestionó el Alcalde.

Para García, "lo que estamos viendo no es fiscalización democrática. Es acoso político, es desgaste por desgaste, es ruido para ver si algo queda. Y esto no solo daña al gobierno municipal, daña a la institución del Ayuntamiento de Langreo y a la confianza de la ciudadanía en lo público".