Madison planea trasladar a los 190 trabajadores de su centro de El Entrego

La empresa de marketing telefónico Madison abandonará sus instalaciones del centro tecnológico del pozo Entrego tras una década de actividad en este emplazamiento. La compañía ya ha informado a los trabajadores, según indicó el comité de empresa, que se trasladará a la plantilla (unos 190 personas) a otra ubicación, si bien no se les ha concretado cuál por el momento. También confirmó la noticia el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, que aseguró que ha ofrecido a la empresa otros emplazamiento en el concejo, sin que Madison se haya pronunciado por el momento.

Madison desembarcó en la comarca del Nalón en 2005 y durante una década ocupó un edificio de oficinas en el polígono industrial de Valnalón. A finales de 2014 se produjo su traslado al centro TIC del pozo Entrego (propiedad del Principado) donde comparten el edificio con el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN).

Alejandra Garrido, delegada de CC OO en la planta de Madison en El Entrego, traslada la "inquietud" de los trabajadores ante la escasa información que tienen sobre su futuro laboral. La plantilla fluctúa según la carga de trabajo, pero actualmente "somos unos 190 trabajadores", señala la sindicalista. "El lunes nos llegó el rumor de que nos marchábamos de El Entrego, que se cambiaba la oficina de lugar. Preguntamos a la empresa si la información era cierta y hoy (por ayer) nos confirmaron que sí, que próximamente nos van a trasladar y que no va a haber movilidad geográfica. Nada más, no nos han dicho cuándo será ni el sitio".

"El hecho de que no haya movilidad geográfica implica que la distancia con el nuevo centro de trabajo no puede superar los 56 kilómetros. Eso abarca mucho, así que no sabemos si vamos a seguir en el mismo concejo o no, o a dónde nos van a llevar", indicó la representante de los trabajadores, que añadió: "Hay mucha incertidumbre. La mayor parte de la plantilla es de la Cuenca". Sobre las razones de la marcha, Garrido expuso que "el rumor que nos llega a nosotros es que necesitan ampliar las oficinas del CINN que tenemos al lado, pero es un rumor. Oficialmente, no nos han dado ninguna razón".

Alternativa en el concejo

El alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, indicó, por su parte, que "la empresa nos había trasladado hace un tiempo su necesidad de dejar el centro TIC y, ante ello, les propusimos el centro de empresas del polígono de La Central como ubicación alternativa para que se quedasen en el concejo. Pero aún no hemos recibido respuesta".

Esther Cepedal, portavoz del grupo municipal de IU en San Martín, denuncia la "falta de transparencia" sobre el futuro de la plantilla: "Este nivel de incertidumbre es inaceptable. Exigimos que se garantice, como mínimo, que la reubicación del personal se realice dentro del concejo".