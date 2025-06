Medio siglo de ellas para ellas: la Asociación de Amas de Casa de la Felguera celebra sus 50 años

María Antonia Alonso Oterino es una de las primeras socias de la Asociación de Amas de Casa de La Felguera. Se unió hace 50 años, cuando se creó el grupo. "Al principio éramos un grupo de amigas y con el tiempo fue creciendo", explicaba este martes mientras brindaba con un vino blanco por los 50 años de la Asociación. "Ha cambiado mucho pero sigue habiendo mucha camaredería, sinceridad y un ambiente muy agradable". La mujer participó este martes en los actos de celebración del medio siglo de la asociación, que preside en la actualidad Marisa Braña, a quien María Antonia Alonso elogió porque "esta directiva es un ejemplo para cualquier asociación".

Alonso participa en todas las actividades que puede, como la misa y la comida de celebración de este martes en el hotel Palacio de las Nieves. Lo lleva haciendo décadas y reconoce que "hace 50 años estar en la asociación era un desahogo enorme porque compartíamos penas y alegrías".

Esa misma sensación la tiene la actual presidenta. Marisa Braña explica que "cuando se fundó la asociación las mujeres estábamos en casa, no participábamos en ningún acto social, así que decidimos asociarnos para salir de casa y tener alguna actividad".

Aquel pequeño grupo inicial supera ahora las 300 mujeres. "En lo que va de año se han asociado 36 mujeres nuevas", celebra Braña. También se ha incrementado mucho el número de actividades que organiza la agrupación. Hoy mismo inaugurarán una exposición de las piezas realizadas en sus talleres de encaje de bolillos y de costura. La muestra podrá verse en un bajo de la calle Casimiro Granda , en La Felguera.

Isabel Martínez Arbesú no es de las más veteranas de la asociación. "Me uní hace seis o siete años, cuando me jubilé", apunta. Eso sí, participa en todo lo que puede "porque la directiva hace un trabajo extraordinario y se esmera mucho en prepararlo todo". Para ella "es muy importante sentirse arropada por otras mujeres". La Asociación de Amas de Casa de La Felguera "une mucho a la mujer de Langreo", resume Martínez Arbesú, quien, pese a haber llegado hace solo unos años, considera que "cuando te integras es una vía de escape". Tanto Braña como las asociadas destacan las actividades como los cursos de cocina, la obra de teatro que preparan y estrenan anualmente o los viajes que les han llevado a Roma o a París y este año las llevará a Estambul. "Son cosas que te sacan de casa y te hacen sentirte acompañada", insiste Martínez Arbesú: "Yo vivo con mi pareja, pero hay personas que viven solas o que son mayores a las que todas las actividades de la asociación les sirven para tener compañía".

Las Amas de Casa de la Felguera no estuvieron ayer solas en la celebración de su medio siglo de historia de camaradería y apoyo mutuo. Mujeres llegadas de Tineo, Noreña y Pravia, de Avilés, de muchos puntos de Asturias, se unieron a la fiesta y dieron color durante toda la jornada a este distrito langreano llenando las calles y los locales de hostelería.