"El éxito es grabar con Silvio Rodríguez"

Pedro Pastor no está obsesionado con llenar grandes estadios pero tal vez algún día el público se lo pida. Por el momento, a sus 29 años lleva más de 700 conciertos y cinco discos de estudio. Este viernes presenta el último, "Escorpiano", en el nuevo teatro de La Felguera (20.00 horas, 16 euros). Está poniendo fin a una gira que junto a su banda, "Los locos descalzos" le ha llevado por toda España y América.

¿Siguen siendo necesarios los cantautores?

Necesario es que les llegue la comida a los niños de Gaza y que Israel no los asesine. En el mundo hay cosas más importantes que el arte pero es cierto que el arte es un refugio para mucha gente, nos hace bien emocional y físicamente.

Dicho de otro modo, ¿sigue siendo necesaria la canción protesta?

Todos tenemos una responsabilidad civil y los artistas aún más porque nos oye más gente. Hubo un tiempo en el que el acceso a la información era muy difícil y la música era el vehículo más amable. Ahora esa información puede llegar por otros formatos.

Eran los tiempos de su padre, Luis Pastor.

En la época de mi padre no había casi otro canal. Eras un cantautor en los 70 en España y la información era ilegal, te llegaba en la parroquia de Vallecas o en gacetillas y se repartía esa información a través de la canción de autor. Los cantautores eran punta de lanza. Los contextos son distintos.

¿Y ahora para que sirve la música?

Para encontrar un remanso de paz al llegar a casa después de un día de mierda en un trabajo de mierda que no te gusta y en el que te pagan seis euros la hora por diez horas al día y aún así no puedes dejar de vivir en casa de tus padres.

Tirando de tópico, ¿son malos tiempos para la lírica?

No. Gozamos de buenos tiempos para la canción de autor. El éxito de los cantautores está a la vista de todos. Rozalén ha sido reconocida como artista del año por delante de Amaia, que hace claramente otro tipo de música, o Dani Fernández, que ha salido de una "boy band". Los cantautores de ahora hacemos música de todos los estilos y géneros, otra cosa es que los jóvenes escuchen otras músicas pero hay que asumirlo.

La industria tampoco es su mejor amiga.

A nadie que tenga dinero y poder le interesa la música con profundidad. De todos modos, tenemos nuestro público y nuestro circuito de bares y salas. Es cierto que mayoritariamente estamos al margen de la industria, que sigue unos patrones que son puro entretenimiento. También es una decisión personal y también política. Si a los 19 años, cuando me llamó Warner no les hubiese dicho que no, mi carrera habría sido otra. Pero sí hay cantautores de éxito, ahí está Rozalén o el Kanka que ha tocado en todos los festivales y llena el Wizink.

Supongo que a usted llenar el Wizink no le quita el sueño.

A quién no le gustaría, aún así prefiero las Noches del Botánico. Llevo 15 años viviendo de la música y me siento un privilegiado.

Y acaba de grabar con Silvio Rodríguez.

Eso es el significado de éxito, que la persona que te ha hecho amar la música y la poesía quiera cantar una canción tuya.