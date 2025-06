Las fallas de Valencia llegan a Langreo la noche de la hoguera de San Juan con una pieza con mucho mensaje

El histórico barrio Urquijo de La Felguera celebrará el lunes la noche de San Xuan y lo hará, como es tradición, con hoguera. Sin embargo, este año le han dado una vuelta a la pila de palets que quemaban normalmente. Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos, le pidió al artista José Luis Iglesias Luelmo que les echase una mano. Como residente en el barrio, Luelmo lo hizo encantado así que "aprovechando los palets que les dan todos los años hice una estructura que replica la torre de refrigeración de Duro Felguera –actualmente Museo de la Siderurgia y de la Industria-". Pero Luelmo no se quedó ahí. El artista tiró de imaginación y sátira para crear tres figuras de forespán.

Ninots en Langreo

Dos de esas figuras son personajes de cómic con sus "bocadillos". Los textos hacen referencia a la situación del barrio. Uno de ellos señala: "Dicen que hay mosquitos y que güele mal, yo no los veo y no güelo nada". El otro apunta: "Sin reformas, ni ventanas, ni ascensores, pero igual os ponemos la fibra para que veáis la tele". Luemo no quiere decir a quien representan sus personajes pero quien se acerque el lunes a ver cómo arden en la hoguera lo adivinará con un simple vistazo.

Hay otra tercera figura que no se quemará. "Lo indultaremos", asegura Luelmo. Se trata de Tinín, Agustín Menéndez García, "fuerte, duro, recio como futbolista; bueno, honrado y leal como persona", añade el artista a la imagen del que fuera jugador del Vetusta y que llegó a jugar dos partidos con el Real Oviedo, cuya camiseta luce en la obra.

Además, en la parte baja de la hoguera, Luelmo ha añadido algunas reivindicaciones vecinales. Por un lado, un cartel de "Stop baterías. Esto nos libramos por poco", con un dibujo de rostros monstruosos, y por otro, y no podía faltar, el soterramiento ferroviario de Langreo: "Inauguraron lo de abajo, cuando lo de arriba... Urbanización Ya!! ¿Dónde estáis?".

Bueno humor para afrontar los problemas vecinales y que las llamas se los lleven.