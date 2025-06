Piden que el futuro centro para autistas de Langreo lleve el nombre del hombre que lo impulsó, fallecido recientemente

Es el mejor homenaje que se le puede hacer a Jerónimo Blanco González, fallecido el pasado 28 de mayo: que el centro para personas con trastorno de espectro autista (TEA) mayores de 21 años que el Principado pondrá en marcha en el colegio La Salle de Ciaño, en Langreo, lleve su nombre. Así lo demandaron ayer desde la Asociación TEA Nalón. Blanco luchó denodadamente por el centro y logró el respaldo de todos los ayuntamientos agrupados en la Mancomunidad del Valle del Nalón (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso). Lo reclamó al Principado y finalmente la Administración regional aceptó su petición, pero él no lo podrá ver en vida. Una pancarta en el colegio La Salle pide desde este viernes que no se olvide el nombre de quien tanto dio por las personas autistas mayores de 21 años, que no tienen ningún centro específico al que acudir a partir de esa edad.

Jerónimo Blanco hace el signo de la victoria en una de sus últimas visitas al colegio La Salle.

Jerónimo Blanco acudía el día 21 de cada mes al colegio La Salle para seguir insistiendo en su petición. Lo hizo una semana antes de su fallecimiento. Su hija Sandra, presidenta de TEA Nalón, explicaba que esos días de cada mes el maltrecho edificio era "un punto de encuentro para que no muera la reivindicación", una demanda que llegó a reunir más de 10.000 firmas de apoyo y que Jerónimo Blanco llevó a todas las instancias posibles, incluso a la Casa Real.

73 globos azules

En el acto en el que se descubrió la pancarta que pide el nombre del fallecido para el futuro equipamiento se colocaron 73 globos azules, el color del autismo, que son los años con los que murió Blanco. Además se soltaron otros 21 globos del mismo color como símbolo de la atención que necesitan las personas autistas de más de 21 años.

Pero la petición de poner nombre al centro no se basa únicamente en lo que Blanco luchó por la creación del centro, sino también en toda su trayectoria como defensor del patrimonio del Valle del Nalón, lo que incluye la recuperación del colegio La Salle de Ciaño, cerrado desde 2018 y objeto desde entones de robos y actos vandálicos. El edificio está incluido dentro del Catálogo de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, aunque estaba adscrito a la Consejería de Hacienda y recientemente ha pasado a ser de la Consejería de Salud.

El compromiso de recuperación del edificio es firme por parte del Principado, que tiene un proyecto doble: el colegio se convertirá en un espacio con un "modelo innovador" que albergará tanto un centro para la atención a las personas con enfermedad mental –lo que liberará parcialmente el espacio del Sanatorio Adaro, en Sama– como el que será el primer centro de Asturias para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) mayores de 21 años. "Hasta la adolescencia, estas personas tienen recursos públicos", explicó recientemente la consejera de Salud, Concepción Saavedra, "pero a partir de los 21 años esto ya no ocurría. Y este centro será nuestro compromiso con estas personas". Esas palabras que llenaron de satisfacción a Jerónimo Blanco pocas semanas antes de su fallecimiento.

La previsión del Principado es lograr financiación a lo largo de 2026, y antes de que acabe el mandato, en 2027, poder tener elaborado el proyecto para iniciar el proceso de licitación.

Si algún día se llama Centro Tea Jerónimo Blanco, seguro que en la inauguración sonará "I giorni dell’arcobaleno", de Nicola di Bari, la canción que tanto gustaba a Jerónimo Blanco y que escuchó minutos antes de fallecer en el Hospital de Cabueñes.