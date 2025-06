Atrapada en una excedencia: una vecina de Mieres no puede volver a trabajar porque se le niega el acceso de su bebé a la escuelina

"Si no puedo matricular al pequeño en la escuela de 0 a 3 mi mujer no puede trabajar, pero si no está trabajando, no le dan los puntos para poder reincorporarse". Así explica Miguel Pico la situación de su familia. Su esposa tenía previsto reincorporarse a su puesto de trabajo en el hospital de Mieres, donde tiene plaza fija, el próximo septiembre. Sin embargo, no podrá hacerlo al no tener dónde dejar a Daniel, su hijo pequeño, que cuenta con poco más de un año. Una situación que ve "injusta", ya que los baremos establecidos para la concesión de puntos para entrar en las escuelinas la dejan sin opciones para trabajar.

La situación de esta familia es la siguiente. Miguel Pico, el padre, trabaja a jornada completa, por lo que suma los cuatro puntos que se otorgan en el baremo por esta situación laboral. Su mujer, sin embargo, es personal fijo del Sespa, y se encuentra en excedencia para cuidar del pequeño Daniel. Su objetivo era incorporarse en septiembre de nuevo al trabajo, una vez que el pequeño entrase en la escuelina. Pero pese a presentar un documento en esa línea, no le concedieron los puntos. Así, el pequeño no ha entrado en ninguna de las tres escuelas infantiles de Mieres, ni en la municipal ni en las dos del Principado.

En el escrito de alegaciones presentado tanto al Ayuntamiento como al Principado, y al que ha tenido acceso este diario, la pareja sostiene que "no se me han asignado los 4 puntos correspondientes por actividad laboral, a pesar de tener un contrato laboral indefinido y a jornada completa, acreditando mi situación de excedencia por cuidado de hijos menores mediante certificado de empresa". En el escrito, se expone además, que "en mi caso, me resulta imposible presentar compromiso de reincorporación en septiembre mientras no asegure obtener una plaza en la escuela infantil, pues precisamente la causa que motiva mi excedencia es la imposibilidad de conciliar el cuidado de mi hijo con la vida laboral ante la falta de plaza pública".

Ayuntamiento de Mieres / LNE

La pareja entiende que esta situación resulta "manifiestamente discriminatoria y desigual", ya que a su juicio, "penaliza a las familias con menos redes de apoyo". No es el único punto en el que basan su queja, ya que también exponen que la situación "obliga a comprometerse a reincorporarse al trabajo sin la seguridad de contar con una plaza escolar para los hijos e hijas, algo que resulta ilógico e injusto, ya que si no tengo plaza en la escuela, no me puedo incorporar". Y entre otras cosas, agregan en sus alegaciones que estos requisitos "suponen un trato desigual respecto a las familias que sí cuentan con posibilidades de apoyo familiar lo cual vulnera el principio de igualdad de oportunidades y el derecho a la conciliación familiar y laboral".

Alegaciones

Tanto el Principado como el Ayuntamiento han rechazado las alegaciones. Y de momento, parece que ni el pequeño Daniel empezará el curso en la escuela, ni su madre Sara podrá volver a trabajar hasta que no encuentre una solución. "Es indignante, porque además, la única contestación que tenemos fue un correo con las bases de la convocatoria de plazas, sin ninguna justificación sobre porque no se computaban los puntos", finaliza Miguel Pico.