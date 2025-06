La foguera ilumina la tradición mierense: "Cuando unimos los meñiques nos enlazamos también con los que ya no están y con los que vendrán"

Los orígenes de Mieres están vinculados a tres fiestas. En La Villa se rendía tributo al Carmen y en Oñón tenían su propia celebración durante San Pedro. San Xuan estaba vinculado a La Pasera, junto a Requejo. La primera de las citas sigue vigente, aunque empequeñecida tras haber estado varias veces al borde de desaparición. San Pedro ha sucumbido y hoy no queda rastro de la celebración. Ha sido San Xuan quien ha mantenido el vigor. Los festejos del ahora patrón único de la ciudad establecen el principal vínculo con la tradición cultural local, atando a Mieres con su pasado. Hay referencias a la danza prima que se remontan hasta 1849, si bien la celebración del solsticio de verano en lo que es ahora la comarca del Caudal establece un fino hilo que permite tejer un vínculo que se adentra en la Edad Media. El rito de la foguera es la seña de identidad más simbólica. Las llamas de nuevo han emergido en la corta noche del naciente verano evocando entre los mierenses emociones compartidas, aunque con ricos matices.

Integrantes de Ruxidera, enramando la fuente del Vasco. | D. M.

La foguera de San Xuan ardió en Mieres puntual y rápido. Cientos y cientos de incondicionales comenzaron a envolver las llamas con los primeros acordes de la danza prima. Un año más, las emociones se desataron. Cada mierense mantiene un vínculo con el fuego del patrón. Solo hace falta preguntar: "Para mí la foguera representa, desde mi etapa de estudiante en Bilbao, el regreso a casa, al hogar", apunta Javier Fernández, director en Gijón del Museo del Ferrocarril de Asturias. Eliana Sánchez también sintió la nostalgia de San Xuan en varias ocasiones debido a su carrera como actriz. "La noche de San Xuan es una noche de renovación y de deseos".

El día grande las patronales tuvo muchas citas de interés.

Para los niños hubo títeres en los Jardines del Ayuntamiento. Uno de los ritos más solemnes, el enrame de las fuentes, embelleció la ciudad. Los grupos Prau Llerón, L’Artusu y Ruxidera, engalanaron las fuentes del Fuerte, la plaza Pepa La Lechera y el Vasco. Y ya pasadas las once de la noche, estalló un espectáculo de fuegos artificiales. Luz y color como aperitivo al fuego. Tras la foguera, todo estaba listo en el parque Jovellanos para la actuación de "Camela".

La fiesta ha introducido a lo largo de las décadas puntuales novedades que, con el tiempo, se han incorporado al imaginario popular. Pero al final todo gira en torno a la foguera y la danza prima. Los mierenses dan testimonio: "La foguera pa mi ye memoria…fumo y tradición... fueu que une al pueblu con el corazón de la su tierra", destaca el gaitero Jorge Areces. "La noche de San Xuan ye unu de esos momentos especiales onde poder reencontrase con la nuesa cultura, la nuesa tradición y la nuesa identidá", remarca el cocinero Marcos Cienfuegos.

Las nuevas generaciones de L’Artusu, engalanando a Pepa la Lechera . | D. M.

La foguera deja indiferentes a pocos mierenses. "Cada año ilumina la noche más corta y su fuego purifica. Nos unimos en el canto y la danza. Es la vida que se renueva", valora Ana Esther Velázquez, directora del IES Bernaldo de Quirós. "Es nuestra tradición más ancestral, identidad del concejo. No podemos olvidar que Mieres tien de too", subraya Roberto Ardura, de la asociación "Ye Mieres". "De la foguera siempre se disfruta, aunque sea de una manera diferente en cada etapa de la vida", apunta Loli Olavarrieta, presidenta de los "Mierenses en el Mundo".

La cita con los títeres, en los Jardines del Ayuntamiento. | D. M.

Fue el alcalde José Cela quien en 1926 decidió armonizar las tres citas festivas que por entonces se celebraran en Mieres, acordando que ardiera una hoguera en cada una de ellas. De aquel intento por poner orden solo salió airoso San Xuan. "La foguera ye para Mieres como la plaza de Requejo", sentencia Pilar García, una asidua de la danza prima. "Hace mucho tiempo, danzando alrededor de la foguera, el hombre que tenía a mi lado, que no conocía, me comentó que en el pasado había danzado también con mi abuelo. En ese mágico momento comprendí que estaba ante una máquina del tiempo sentimental en la que cuando unimos los meñiques nos enlazamos también con los que ya no están y con los que vendrán".