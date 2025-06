Jimena López, una futura fiscal y «un orgullo para Langreo»

Jimena López Fuego, de 17 años y estudiante hasta hace un mes en el Instituto Santa Bárbara de La Felguera, en Langreo, «creía que sacar una buena nota era bueno para ti, pero que no tenía más repercusión». No ha sido así, su excelencia en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), donde obtuvo la máxima nota, un 14, con cinco dieces en las asignaturas a las que se presentó, han supuesto que esté viviendo unos días intensos de reconocimientos «que no me esperaba para nada».

La joven tiene muy claro su futuro para los próximos años. Estudiará el doble grado de Derecho y ADE en el campus de El Cristo de la Universidad de Oviedo. «Me parece estupendo, talento asturiano que se queda en Asturias», apostilló el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, que este lunes quiso conocer en persona a su brillante vecina y la recibió en el salón de plenos junto a Marina Casero, concejala de Hacienda, Juventud y Patrimonio.

Para el alcalde «es un orgullo tener en Langreo a una persona con esas notas, con todo lo que supone de esfuerzo y de renuncias», porque «uno que fue estudiante sabe que para lograr esas calificaciones es necesario perderse muchas cosas y dejar otras de lado por mantenerse firme en el estudio».

Roberto Marcos García deseó «un gran futuro» a la joven y bromeó con su deseo de ser Fiscal: «ahora no está muy de moda».

Pero Jimena lo tiene claro. Desde pequeña quiso ser abogada y ahora que llega la etapa universitaria ha decidido concentrar sus esfuerzos en llegar a ser fiscal. Lo decidió el pasado mes de marzo en una visita de su instituto a la sede judicial de Langreo dentro del programa «Educar en Justicia» del Consejo General del Poder Judicial. El anfitrión, el magistrado titular del juzgado número 3 de Langreo, Héctor Fernández Sierra, organizó un juicio con los chavales y a Jimena López le tocó hacer de fiscal. «Además, conocí cómo era su trabajo gracias a Fernando Laserna». El fiscal decano de Langreo participó en aquella actividad junto a Fernández Sierra, que también estudió en el IES Santa Bárbara, y a la letrada de la administración de justicia –y antes secretaria judicial– Virginia Álvarez Buylla.

La estudiante viajará el jueves a Madrid invitada por la Fiscalía General del Estado. «Me hace muchísima ilusión, no esperaba que me llamasen, siempre piensas que Langreo es un sitio muy pequeño y que de Asturias no va a salir nada, por eso me sorprendió mucho cuando me llamaron».

Ella, estudiante de un instituto público de Langreo, sabe que el camino es duro pero está convencida de que algún día será fiscal.n