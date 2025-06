San Xuan se despide en Mieres con emoción y el estomago lleno: el patrón deja buen sabor de boca

Han sido doce días de celebraciones, pero han dejado la sensación de haber durado poco más que un chupinazo, que lo que tarda una llama en convertirse en brasa. Mieres se despidió este martes del patrón hasta el próximo año y lo hizo sin melancolía, disfrutando hasta la última gota de algarabía. Hubo jolgorio y bullicio hasta el final. "San Xuan nos recuerda cada año que somos un pueblo luchador, unido , con un pasado, presente y futuro que nos permite sentirnos unidos por un lazo de comunidad, por un sentimiento compartido de orgullo", sentencio el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, en la despedida de las fiestas.

Actuación del Coro Minero de Turón con Sabina Puértolas. | D. M. / A. V.

El regidor estuvo presente en la gala de los "Mierenses en el Mundo". Este año la distinción la recogió el actor Carlos Lorenzo Villoria (Paxío, Mieres, 1972), que lleva casi tres décadas en Madrid. En este tiempo ha dado forma a una larga carrera en teatro, cine y televisión. Ha participado en casi 40 series y películas nacionales, entre ellas algunas de notable éxito como "Compañeros", "Policías", "Los Serrano", "La que se avecina", "Cuéntame" o "Águila Roja", entre otras muchas producciones. No han sido menos sus trabajos sobre las tablas, con una treintena de obras representadas, y con algún trabajo aún por estrenar. Próximamente presentará en el Festival Internacional de Mérida la "Numancia", de Cervantes.

Integrantes de la asociación de vecinos de San Pedro y de «Pucheros Prietos», preparando la arrozada.

"Es emocionante percibir el cariño de tu pueblo. Te hace sentir responsabilidad ver la lista de mierenses que me han precedido", apuntó Carlos Lorenzo al recoger la distinción. "Mi familia sigue aquí y vengo mucho. Me encanta perderme en Paxío", explicó al tiempo que reconoció sentir emoción por estar de nuevo en San Xuan. "Tengo imborrables recuerdos de mi juventud y por desgracia hace un tiempo que no venía por cuestiones de trabajo".

Un momento del concierto de «Camela».

Carlos Lorenzo no fue el único en ser agasajado en la gala de los "Mierenses en el Mundo". Muy emocionada se mostró la soprano Sabina Puértolas (Zaragoza, 1973), que ha ejercido como Embajadora de la Mierensía 2025. La cantante protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia cuando interpretó, junto al Coro Minero de Turón, "Santa Bárbara Bendita". Al final de la actuación, recibiendo la ovación del público que llenó el auditorio "Teodoro Cuesta", no pudo contener las lágrimas. Más tarde volvería a cantar, haciendo retumbar el patio de butacas como pocas veces antes se vio.

Teatro para niños en la plaza de Requejo.

También emocionada se mostró Delia Losa. La exdelegada del Gobierno recibió la medalla de Oro de los galardones. Quien no pudo estar en Mieres fue José Ramón Álvarez Méndez-Trelles, ganador de este año del premio a la solidaridad. Lleva décadas viviendo en Taiwán. "Ha sido toda una sorpresa porque no es fácil que estando tan lejos se conozca nuestra labor académica universitaria y profesional", subrayó desde la distancia el profesor universitario, que nació en la villa en 1943. Actualmente está jubilado tras ejercer como profesor de Lengua Española y Traducción. Fue decano de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Fujen, en Taipei. También es expresidente de la Casa de España en Taiwán.

El último días de fiesta con el patrón se nutrió de algo más que de premios y buena música. En el barrio de San Pedro se organizó una arrozada, una tradición muy ligada a San Xuan que se había perdido desde hacía unos años. "El objetivo es disfrutar de un día de hermandad, de reencuentro también con muchos vecinos que están ausentes", destacó Ángel Brigas, presidente de la asociación de vecinos.

Sabrosos ingredientes

El barrio de San Pedro tiene su corazón en la barriada situada entre El Batán y Oñón, aunque en realidad ocupa prácticamente todo el tercio norte de la ciudad. En 2017 la antiguamente muy activa junta vecinal agonizaba con apenas 360 socios. Hoy son 1.200. En la arrozada estuvieron más de 300. Para atenderlos fueron necesarios 36 kilos de arroz, 39 de pollo, 18 de calamares, 10 de gambón, 5 de congrio, 4 de langostinos y 4 de gambas. "Está todo exquisito y viene bien para recuperarse de los bailes de la noche de ayer", apuntaban en uno de los grupos de amigos que se juntaron en la acogedora Placina de San Pedro.

Fueron muchos los mierenses y visitantes que la madrugada del lunes, tras la "foguera", acudieron al Jovellanos para disfrutar del concierto de "Camela". La tecno-rumba del grupo madrileño congregó a más de cinco mil personas, llenando por completo el parque. San Xuan se despidió dejando a su numeroso séquito de fieles con ganas de más. Será el año que viene.