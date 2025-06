El carnicero más veterano de Langreo se jubila tras más de 40 años: "En los 80 no se vendían cachopos"

En 1981 el kilo de filetes de ternera costaba 500 pesetas (3 euros), hoy, 44 años después, los que Francisco Fernández lleva al frente de su carnicería en la plaza de Abastos de La Felguera, el precio es de 18,90 euros, 3.145 de las antiguas pesetas.

Francisco Fernández no quería ir a la mina "porque de aquella se pagaba poco" y empezó a trabajar en el matadero de San Martín del Rey Aurelio. "Trabajaba diez o doce horas al día los 365 días del año". El esfuerzo le llevó a aprender bien el oficio y decidió ponerse por su cuenta. Eligió "la mejor plaza de abastos de Asturias", la del distrito langreano, y allí lleva desde entonces, en un puesto que le costó "lo que entonces costaba un piso". Ahora se jubila coincidiendo con el día de San Pedro, patrón de La Felguera, tras 44 años tras el mostrador, lo que le ha convertido en el carnicero más veterano de las Cuencas "y probablemente de Asturias". Fernández cree que "no hay ninguna carnicería que lleve 44 años con el mismo titular, con la licencia fiscal al mismo nombre, con la misma persona trabajando día tras día".

Evolución

Han sido cuatro décadas largas en las que Francisco Fernández ha visto evolucionar el mercado y las preferencias gastronómicas de la sociedad. Cuando empezó con la carnicería "no hacíamos casi nada elaborado, solo las moscancias, salchichas, chorizos y alguna hamburguesa, en los 80 no se vendían cachopos", ahora, "la mitad de lo que se vende es elaborado y eso lleva mucho más trabajo, tienes que hacer dos o tres tipos de criollos, cachopos, pincho moruno, croquetas, albóndigas, de todo".

El carnicerno langreano limpia una de sus últimas piezas en su carnicería. / D. Orihuela

Esos años le han servido también para ser experto no solo en cortes de carne sino en crisis económicas y alimentarias. "Con la de las vacas locas no había forma de vender ternera y luego pasó lo mismo con el pollo y la gripe aviar", recuerda. Respecto a las fluctuaciones de la economía, desde el mostrador se ve de otra forma. "Cuando hay abundancia económica la gente no compra carne, compra un coche o se va de vacaciones y la carne la comen fuera de casa". En lo esencial, "lo que más se vende sigue siendo lo mismo, la ternera fresca, el pollo y el cerdo". Pero la ternera no debe estar demasiado fresca porque sino ocurre lo que le pasó a Fernández con una clienta que protestó "porque la carne olía mal". La explicación es que el carnicero "la había traído el mismo día del matadero de Noreña y la carne tiene que reposar al menos un día".

Un paisano a la semana

Lo que sí ha visto evolucionar es una clientela a la que se han incorporado los hombres. Fernández recuerda que en sus primeros años "venía un paisano a la semana y ahora el 20 por ciento de los clientes son hombres". También ha evolucionado el entorno. "La Felguera ha mejorado mucho estéticamente pero en lo industrial ha ido en picado".

También en lo cultural, "hay que recordar que la Unesco nombró a La Felguera el kilómetro más culto de Europa en 1961" algo que se notó durante años. Cuando Fernández abrió la carnicería "había mucha actividad, había muchos trabajadores y también muchos ingenieros de las grandes industrias". Eso se notaba en las calles y en las ventas. Aún así, el profesional que ahora se jubila sigue asegurando que "la Plaza de Abastos de La Felguera y sus comerciantes son de lo mejor de Asturias".

Nuevo carnicero

A partir de este lunes, Illán Álvarez se hará cargo del negocio y Francisco Fernández se dedicará "un poco a la huerta, a viajar, a hacer senderismo y bicicleta y también a ir algo al chigre". Merecido lo tiene después de más de cuatro décadas con los cuchillos.