Concienciar contra el abandono de mascotas en verano: los albergues de Langreo y Mieres empiezan una época dura en situaciones diferentes

"Chuso", "Banana" o "Blanqui" pasarán, si nadie lo remedia, el verano en una jaula. Son tres de los diez perros (además de un gato), que todavía permanecen sin adoptar en el albergue de Animales de Mieres, bautizado como "Tono Ambrosio", en memoria del Guardia Civil fallecido en acto de servicio y que era uno de los voluntarios más activos en la perrera. Pese a ello, esa decena de animales supone el nivel más bajo de ocupación desde que se tienen registros. Las instalaciones de Mieres están gestionadas por la empresa "Dog Harmony", que también lleva el albergue de Langreo. Sin embargo, en el valle del Nalón, el verano arranca con una alta ocupación en las instalaciones, con medio centenar de animales. "Cuando la gente tiene un perro o una mascota, eso lleva una responsabilidad", afirma Paulino Fernández, propietario de la empresa, que lanza un mensaje de cara a una temporada complicada y de muchos abandonos: "Antes de abandonar, pensar que el animal es parte de la familia, y que es una responsabilidad que se adquirió".

Mientras "Blanqui", una perra muy asustadiza, pasea por el patio central del albergue de Mieres, Paulino Fernández explica la situación actual de las instalaciones. "Tenemos diez perros y un gato, que precisamente ahora está en el veterinario, así que la verdad es que afrontamos el verano con una ocupación muy baja", señala el responsable de "Dog Harmony". En buena parte, todo esto es "culpa" del buen trabajo que se está haciendo materia de adopciones. "En el mes de junio hemos dado en adopción cuatro perros, lo que nos ha permitido estar en esta situación", apunta.

En general, el perfil de los perros que aún están en el albergue "Tono Ambrosio" se divide en dos: animales grandes, como mastines o similares, o canes que calificados como PPP (perros potencialmente peligrosos). En este último caso, se necesita una licencia especial y seguro para su tenencia, lo hace que la gente se eche para atrás. Como ejemplos de animales que no encuentran familia, Paulino Fernández pone a "Luciano" o "Dante", dos perros que llevan años en el albergue.

Verano

En cuanto a las perspectivas de cara al verano, Paulino Fernández no se muestra muy optimista. "No hay miedo, pero si respeto a lo que se nos pueda presentar, porque el verano siempre es un problema en cuanto a los abandonos", apunta. No consulta datos, pero de memoria apunta que el pasado año, por estas fechas, se recogieron más de una veintena de animales. "La gente muchas veces es una irresponsable, de marcha de vacaciones y el perro lo suelta y lo abandona", dice.

Paulino Fernández, a la entrada del albuergue de animales de Mieres, en el que han colocado el lema "Adopta". / A. Velasco

Para el responsable de "Dog Harmony", los ciudadanos tienen que concienciarse de que existe una Ley de Bienestar Animal, que tener un perro es una responsabilidad y que, además, hay que tenerlo en regla. "Tiene que tener chip, tiene que estar vacunado contra la rabia, que es obligatorio, y desparasitado", apunta, aunque hace hincapié en el chip. "Es importantísimo que se identifiquen los animales, porque de esta manera vamos a reducir el número de perros abandonados", agrega.

Y recuerda que tener una mascota no es una obligación, sino un deseo de las familias. "Tener un perro no es obligatorio, no todo el mundo puede tenerlo, criarlo y dedicarle tiempo. Igual que hay personas que no pueden tener niños, y no pasa nada, hay gente que no puede tener un perro", apunta, para agregar que "si no vas a cumplir con esa responsabilidad, pues mejor no tener el perro, no se acaba el mundo ni pasa nada".

Langreo

Donde no se arranca demasiado bien la temporada estival es en Langreo. El albergue también está gestionado por "Dog Harmony", pero la ocupación se quintuplica respecto a la de Mieres, con medio centenar de animales en las jaulas. "No me digas por qué, no es muy habitual, pero hemos recogido muchísimos perros en estos meses", apunta Paulino Fernández. Y aunque algunos se han dado en adopción, la situación no deja de ser preocupante. "Nos hemos encontrado muchos perros vagando por la carretera o en los pueblos, y eso es señal de que alguien los ha dejado ahí, se están dando muchos abandonos de esas características", señala el responsable del albergue langreano.

A ello se ha unido la falta de veterinario durante unas semanas, lo que ha complicado y aplazado los procesos de adopción de animales. "Tenemos recursos limitados, y cuando pasa algo así, lo que hay que hacer es afrontarlo con lo que hay", apunta. Eso sí, las instalaciones de Langreo son muy diferentes a las de Mieres, ya que cuentan con una zona verde de 25.000 metros para el esparcimiento de los canes, que es donde los voluntarios los sacan.

Mensaje

"Esperamos que la gente se conciencie, y que igual que en Navidad decimos que un perro no puede ser un regalo, ahora apelamos a la responsabilidad de las personas para que pese a estar en periodo vacacional, sus mascotas estén atendidas y no las abandonen", finaliza Paulino Fernández.