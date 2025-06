El Alcalde critica el cese del gerente del Adaro

"Al gerente del Adaro no había que cesarlo, había que premiarlo". Así de tajante se mostraba este domingo Roberto García, Alcalde de Langreo, sobre la destitución del responsable del sanatorio langreano. Para el regidor "no existe ningún criterio, ni objetivo ni económico, que avale ese cese fulminante". De hecho, dijo, "entendemos que tiene una brillante gestión económica, que se ha abierto a la cartera de servicios y que además era un hombre que tenía en mente llevar a cabo una ampliación del sanatorio". Y agregó: "nos quedamos perplejos y no entendemos el cese".