Hunosa pita y anda: La hullera acomete la restauración de la última máquina de vapor que quedaba en sus instalaciones

Durante décadas se dedicó a la extracción de carbón, pero las políticas verdes de la Unión Europea terminaron con esta actividad. A la hullera asturiana Hunosa le ha tocado reinventarse y está haciéndolo por varias vías: desde las energías limpias hasta la restauración de zonas degradadas. Pero esto no es lo único que Hunosa trata de recuperar. Como propietaria de la gran mayoría del patrimonio minero de la cuenca central asturiana, la compañía posee joyas históricas como las locomotoras del vapor que llevaban el carbón de minas a lavaderos. Tras acometer un plan organizado, la hullera ha llevado a ahora a los talleres Santa Ana la última de estas máquinas que estaba en sus instalaciones: la SHE 9.

Fuentes de Hunosa explicaron que esta locomotora se adquirió en 1918 por la Sociedad Hullera Española (SHE) al fabricante American Locomotive Company (Alco). Su cometido fue transportar el carbón de las minas de Aller hasta el lavadero de Sovilla, ya en Mieres. Esta centenaria pieza llevaba expuesta, durante los últimos años, junto a la torre de extracción del allerano pozo Santiago. Y no estaba sola, sino que la acompañaban dos vagones "tipo talgos", modelo que usaba la SHE.

Daños

El inexorable paso del tiempo ha hecho que la máquina se fuese deteriorando. Desde la compañía explican que la locomotora "ha ido perdiendo pintura y presentando señales de oxidación". Para evitar una mayor degradación, y con el fin de recuperarla, a principios del presente mes de junio se procedió a su traslado a Talleres Santa Ana, en El Entrego. Allí, un equipo especializado de la Fundación Santa Bárbara (FUSBA), se ha puesto manos a la obra para proceder a su restauración.

El proceso de restauración de la máquina. / Cedida por Hunosa

Tras una intensa formación, el equipo de Fusba se ha especializado en la rehabilitación de locomotoras, y la SHE 9 no es la primera. "Este equipo ya ha restaurado la 'Adaro' y 'DF 38' de la antigua Sociedad Metalúrgica Duro Felguera -que están expuestas en Sotón y Fondón, respectivamente- y la 'HT-14', instalada recientemente en el pozo San José, reabierto en diciembre pasado como espacio cultural", explican fuentes de Hunosa.

Vuelta a casa

La intención de Hunosa es devolver al concejo de Aller la "SHE 9" en perfecto estado de revista e instalarla en un espacio donde pueda ser contemplada por vecinos y visitantes del concejo. Actualmente, las instalaciones de los pozos Santiago y San Jorge albergan ya otra locomotora de vapor, la número 8 de la Sociedad Industrial Asturiana "Santa Bárbara".

Desde Hunosa explicaron que "en esta nueva restauración, con el que se da por concluido el plan de recuperación de locomotoras de vapor en instalaciones de Hunosa, se cuenta nuevamente con el asesoramiento altruista del Museo del Ferrocarril de Asturias -en la persona de su director, Javier Fernández- y del historiador experto en patrimonio histórico ferroviario, Guillermo Bas".

La operación de traslado desde Santiago hasta el Entrego. / Cedida por Hunosa

Aparte de esas máquinas, Hunosa sigue siendo propietaria de una veintena de locomotoras de vapor de gran valor histórico, cedidas a entidades como el Museo del Ferrocarril de Asturias, Museo de la Minería y la Industria de Asturias (MUMI) y otras entidades como ayuntamientos de las cuencas mineras.