Estupor en Laviana por la muerte a martillazos de Lola, de 86 años: "No nos lo creemos"

Un hombre de 90 años mató este miércoles 2 de julio a golpes, con un martillo, a su mujer, de 86 años, en el domicilio que ambos compartían en el número 12 de la avenida de Rioseco, en Pola de Laviana. La muerte ha sido catalogada por la Delegación del Gobierno en Asturias como un asesinato por violencia de género, la tercera en Asturias en lo que va de año. En España son ya 22. No existían denuncias previas por maltrato: no había antecedentes en el denominado sistema VioGén, que registra este tipo de casos. La sensación en Laviana es de total estupor. Sus allegados apenas pueden asimilarlo: "No nos lo creemos".

Investigan un nuevo asesinato machista en Asturias: un hombre de 90 años mata a su mujer en Laviana / Luisma Diaz

Eran las 6 y pocos minutos de la mañana, y la cuidadora que ayudaba al matrimonio a llevar la casa y cuidar de la mujer recibía una llamada. Era el autor de la muerte, Eutiquio Fernández, de 90 años, que visiblemente alterado avisaba: iba a matar a su esposa, María Dolores F.

De forma inmediata, la cuidadora llamó al 112, y éstos a su vez, a las 6.10 horas, a la Guardia Civil de Laviana. Mientras, la mujer se dirigía hasta el segundo piso del número 12 de la avenida de Rioseco. Allí entraba en la casa, y tal y como explicaba la Guardia Civil, «descubrió que la mujer estaba tendida en la cama, con síntomas evidentes de muerte por etiología violenta». Había mucha sangre. Tanto en la cama, como por el cuerpo del autor del crimen, que se había rajado los brazos en un vano intento de acabar con su vida.

Al mismo tiempo llegaban los primeros agentes, que vieron la misma situación: la mujer, muerta en la cama, y su esposo, ensangrentado, alterado. En el lugar del suceso se encontraron tanto un martillo, con el que, según las primeras hipótesis de la investigación, Eutiquio Fernández pudo golpear a su víctima en la cabeza, y un cuchillo, con el que el varón se habría autoinflingido las heridas para intentar suicidarse.

La mujer, de 86 años, padecía, tal y como confirmó la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, «un proceso degenerativo cognitivo». El hombre, por el contrario, estaba «en plenas facultades, con los achaques propios de una persona de 90 años», con algunos problemas respiratorios. Los sanitarios que acudieron al lugar del crimen no pudieron hacer nada por la vida de la mujer.

Hospital

Eutiquio Fernández confesó prácticamente en el acto lo que había ocurrido: había matado a su mujer. Fue detenido por los agentes –tras unos minutos eran ya varias las patrullas que se encontraban en esta zona de Pola de Laviana– y trasladado, escoltado, hasta el Hospital Valle del Nalón de Langreo, donde fue tratado de sus heridas en los brazos, que resultaron ser más bien superficiales.

«Ha sido, como les decía, una muerte muy violenta, un caso claro de violencia de género», recalcaba la Delegada del Gobierno sobre lo ocurrido en Laviana.

Inicialmente estaba previsto que, una vez atendido, el hombre fuese trasladado bien al Cuartel de la Guardia Civil en Langreo, bien a la unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Finalmente, al cierre de esta edición, estaba previsto que permaneciera ingresado en el Psiquiatría, pero en el hospital langreano, sin necesidad de traslado.

Pasadas las 10.30 horas, el cadáver de la mujer era trasladado por los operarios de funerarias el Instituto de Medicina Legal, donde estaba previsto hacerle la autopsia. Durante gran parte de la mañana, y hasta esa hora, la vivienda fue analizada a fondo por los agentes de la «científica» de la Guardia Civil. Dentro del domicilio de la pareja recogieron numerosas pruebas, desde distintos tipos de sangre (pertenecientes a víctima y autor del crimen), al martillo y el cuchillo que el hombre habría utilizado para matar a su mujer y en sus autolesiones. También las autoridades judiciales –fiscalía, juez– se personaron en el domicilio de la pareja. Antes de las 8 ya habían accedido al interior, y no salieron hasta el momento en el que se procedió al levantamiento del cadáver y su posterior traslado.

La pareja, que había vivido durante años en Suiza, había retornado a Laviana hace unas tres décadas, para pasar ya la jubilación. Su hijo sigue residiendo en el país helvético. Otra hija ya haría fallecido. El autor del crimen es natural de la localidad de La Bárgana, en el mismo concejo de Laviana.

Familiares y conocidos

La pareja sí que tenía otros parientes cercanos viviendo en su entorno. Ayer, a medida que iban siendo avisados, se mostraban conmocionados con lo ocurrido: «No me lo creo, no me lo creo», lamentaba uno de los parientes, visiblemente afectado por la muerte de María Dolores, al que todo el mundo en Laviana llamaba Lola.

Los vecinos de la pareja no se explicaban lo sucedido. «No oímos nada, no nos enteramos de nada de lo que pasaba hasta que empezó a llegar la Guardia Civil y las ambulancias», apuntaba una de las residentes en el entorno de la pareja.

Sin embargo, también había quien veía algo raro en los últimos tiempos en el comportamiento del detenido, «se lo veía superado por las circunstancias», apuntaba un conocido. Su trato, a veces, subrayaba, «no era el mejor» para su mujer, que empezaba a evidenciar la pérdida de capacidades cognitivas. Conocidos de la pareja indicaban que habían aconsejado el hombre internar a su esposa en un establecimiento residencial especializado, algo que no ocurrió. Sí que contaban con apoyo para llevar la casa y en los cuidados diarios, el que proporcionaba la mujer a la que Eutiquio Fernández telefoneó para anunciar que iba a matar a María Dolores.

Consternación

El amplio despliegue de la Guardia Civil, e inicialmente también de los servicios médicos de emergencia, llamaron la atención de los vecinos de Laviana. Un concejo que se levantó «totalmente consternado» por la noticia. Su alcalde, Julio García, subrayaba que se volvía a revivir la pesadilla de otro crimen machista, acaecido en mayo de 2021, en el que un hombre, Senén Fernández, mataba a tiros a su mujer, Teresa Aladro, de la que estaba en proceso de separación. «Es un día muy triste para todos», subrayaba el regidor.

Tanto el Principado de Asturias como el Ayuntamiento de Laviana han puesto a disposición de los familiares y de la cuidadora de la víctima sus recursos de apoyo psicosocial.

Reunión urgente

Desde el Principado, además, se ha convocado una reunión urgente y extraordinaria del Consejo Asturiano de la Mujer para este viernes 4 de julio, una cita en la que, según explicó la vicepresidenta asturiana Gimena Llamedo, se hará «un análisis en profundidad de los casos de la violencia de género, de la respuesta que damos desde Asturias». Llamedo estuvo ayer en Pola de Laviana acompañando a Adriana Lastra, al Alcalde y a las fuerzas de seguridad, en las primeras horas tras la comisión del crimen.

Este asesinato es el noveno cometido desde el mes de junio, el número 22 en total en España en lo que va de año, tres más que en el mismo periodo de 2024. Solo la pasada semana, entre el martes y el miércoles, fueron hallados los cuerpos de cinco mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.