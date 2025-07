Asturias se une contra la violencia de género: Laviana responde unánime y en la calle al asesinato machista de su vecina Lola

Con tres minutos de un silencio sobrecogedor condenó ayer el pueblo de Laviana el asesinato de Dolores F., de 86 años, como la conocían todos, a manos de su marido, de 90, la mañana de este miércoles. Un acto en el que tomaron parte todos los partidos políticos (salvo Vox) y la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y también decenas de vecinos hasta reunir casi tres centenares de personas en la plaza consistorial. Un grito ahogado de condena unánime por el asesinato de Lola y de apoyo a sus familiares y vecinos.

Jacoba García, concejala de Igualdad de Laviana, fue la que dio voz al manifiesto acordado por los gobiernos central, regional y local para condenar el crimen perpetrado por Eutiquio Fernández. Con la voz quebrada, la edil lanzó un conmovedor "no a la violencia de género" y expresó su aflicción por "una muerte injustificable".

Concentraciones en asturias. Los Ayuntamientos asturianos, como el de Oviedo, en la fotografía, realizaron minutos de silencio en la mañana de este jueves como repulsa al asesinato de Dolores F. en Laviana. | LUCAS BLANCO / FERNANDO RODRÍGUEZ

"Muy afectado"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró que "siempre" está cuando hay "un asesinato machista, pero aquí no podía faltar, cuando esto sucede en mi pueblo, y yo conocía a Lola y a su familia". "Estoy muy afectado por la situación, por la violencia del asesinato, por el terror de lo que supone", dijo Barbón, para agregar: "Lo único que me queda es ver cómo la sociedad de Laviana y las Cuencas mineras no fallan y responden" a este tipo de actos. Barbón recordó a la también lavianesa Teresa Aladro, asesinada en 2021, y se repetía: "Es muy duro". Además, el Presidente indicó que "todo lo que se haga es poco, en condenar el machismo, en educar contra el machismo y en favor de la igualdad, y que los niños y niñas crezcan sabiendo que hay que respetar a las mujeres, que no son tu posesión, y que no puedes en ningún caso decidir entre su vida y su muerte".

El líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, lamentó que el asesinato de Lola F. se una al de Susana Sierra en Gijón, lo que evidencia que "es insuficiente lo que estamos haciendo como sociedad para evitar este terrible problema que nos asola y que nos marca a todos". Queipo, además, fue contundente y aseguró que "nada, absolutamente nada, justifica cualquier violencia machista, y nada nos va a hacer desistir en este empeño".

El presidente Barbón da el pésame a vecinos y familiares de la víctima. / Fernando Rodríguez

Recursos

La secretaria de Igualdad de IU, Begoña Collado, ejerció de portavoz de la coalición, que también estuvo representada, entre otros, por su coordinador federal, Ovidio Zapico. "En el último mes, el incremento de estos asesinatos nos están poniendo los pelos de punta. Cuando llegan los periodos estivales hay unos repuntes de violencia machista que son inaguantables", dijo Collado.Y finalizó: "Todos los recursos son claramente insuficientes, y el conjunto de la sociedad nos tenemos que concienciar para que las mujeres podamos vivir sin miedo y sin violencia en nuestras vidas".

Colectivos feministas condenan el asesinato de Lola F.. / Fernando Rodríguez

El líder de Foro Asturias, Adrián Pumares, lavianés como Barbón, reclamó "no dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y destinar todos los recursos para terminar con esta lacra".

En el acto también estuvieron varios colectivos feministas, que cantaron proclamas como "No son muertes, son asesinatos" o "Basta ya, vivas nos queremos".