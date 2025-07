Mágicas montañas: El Tres Concejos más minero

Por quinto año consecutivo el suplemento de verano de LA NUEVA ESPAÑA incluirá la sección semanal "Montañas Mágicas", que aparecerá los sábados, con reportajes dedicados al montañismo A través de relatos de experiencias en las montañas de Asturias y su entorno, con distintos grados de dificultad, siempre advertidos, trataremos de seguir contribuyendo al conocimiento y el disfrute de una riqueza esencial de una región, que, según Valentín Andrés Álvarez, tiene en la montaña su Alma Mater.

Muchas veces me había reprochado a mí mismo que, habiendo sido capaz de subir a varias de las cumbres más altas de Asturias, no lo hubiera hecho a la de mi concejo natal, San Martín del Rey Aurelio, a pesar de ser mucho más cercana y, según todas las referencias, sin comparación en cuanto a menor dificultad. Y al fin, en un día de mayo de 2012, pude saldar esa deuda. No fue casualidad que contara para ello con la colaboración de Oscar Arias, a quien tantas gozosas soluciones debo en materia de montañismo; y en otras cuetiones también, por supuesto. Hacía tiempo que él conocía mi deseo y un día me llamó para ponerle fecha de cumplimiento. “Iremos el miércoles próximo, que pronostican buen tiempo”, me dijo. Y acertó de lleno. El día amaneció despejado, después de casi mes y medio de cielos nublados y a menudo lluviosos. La visibilidad resultó excelente, con lo que pudimos disfrutar de una Asturias bella hasta la superlativo, con el verdor naciente de la primavera en todo su esplendor.

En la cima del Tres Concejos. Oscar Arias, José Manuel González Antón y Jesús González Llavona. / | M. F. D.

Subir en coche por la carretera que desde Sotrondio me llevaba al punto de cita con mis compañeros de ascensión supuso, como en otras ocasiones en que había pasado por ese itinerario, una experiencia gozosa, por más que hubiera que matizar el placer con la prudencia, pues las curvas son numerosas y abundan las que se abordan sin visibilidad en la salida. Pero fue un disfrute continuo avanzar entre castañedos, robledales y hayedos, todos con las hojas primaverales recién estrenadas --y sin la presencia de ningún eucalipto--, pasando además por pueblos tan hermosos como sus nombres. Son 9 los kilómetros que separan a Sotrondio de lo más alto de un puerto que ya se ha acostumbrado a ser escenario de competiciones tan importantes como la Vuelta Ciclista a España y forma parte del Anillo Ciclista de la Montaña Central Asturiana.

Monumento a los mineros. / M. F. D.

En La Colladiella.

Estábamos en el Alto de La Colladiella, de 848 metros de altitud, que, aplicado el concepto de aguas vertientes, establece el límite entre San Martín del Rey Aurelio y Mieres. Allí había quedado en encontrarme con mis compañeros de jornada montañera. Oscar Arias, Jorge Toraño, José Manuel González Antón y Jesús González Llavona, que habían venido por la vertiente mierense desde Turón, llegaron puntualmente. Y en seguida nos pusimos a caminar, pero no sin detenernos cada poco para observar los cambios que se habían producido en este popular puerto de montaña interior. El más llamativo, el traslado del monumento al minero desde su emplazamiento inicial, que estaba al borde de la carretera, a lo alto de un montículo próximo, donde la vistosidad es mucho mayor no solo para el propio monumento, ahora rodeado de cuadros metálicos de mina. Los que suban a visitarlo, podrán contemplar de cerca las esculturas de dos mineros enlazados por los hombros y disfrutar de una calidad como observatorio paisajístico que no tenía el anterior emplazamiento. Eso sí, esas satisfacciones hay que ganarlas subiendo por la rampa herbosa que rodea el montículo.

Otro monumento de La Colladiella está relativamente cerca y a menor altura. Está dedicado “a la memoria de todos los que lucharon y dieron sus vidas en defensa de la libertad y de los pueblos oprimidos”, según se lee en una de las placas engastadas en la roca que le da forma. Otra placa concreta más la dedicatoria, al mencionar la lucha de guerrillas que se registró en Asturias durante 15 años, desde finales de 1937 a 1952. Los guerrilleros asturianos –popularmente, los Fugaos– hicieron de estos montes su campo de resistencia después de la guerra civil.

El recuerdo a los fugaos. / M. F. D.

Hacia la Campa Cimera.

Por delante de estos hitos pasa la pista que asciende hacia los dos montes que se divisan ya desde La Colladiella si se mira hacia el Este. Esa ruta no está asfaltadas ni es ancha, pero, por su buen trazado y pendiente moderada se puede circular sin problemas por ella, ya que, además, su visibilidad no está limitada por obstáculos. Nosotros elegimos subir caminando y en menos de media hora llegamos a un espacio llano, la Campa Cimera, una llosa que, por el lado contrario al que nosotros la hemos abordado se abre a una gran hondonada en cuyo otro borde, poco lejano, se alza una gran montaña que resulta fácil identificar como Peña Mea. La Campa tiene algunos atractivos inmediatos, como mapas para identificar el paisaje que se abre desde ella. Pero, al pie como estamos del objetivo del día, éste impone su prioridad.

Subiendo al pico. / M. F. D.

En el Picu.

El Picu Tres Conceyos o Pico Tres Concejos, pues de las dos formas se le puede llamar, tiene forma cónica y su superficie está cubierta por una capa vegetal en la que abunda una vegetación arbustiva de poca altura, que es el principal obstáculo para subir hacia la cima, pues la pendiente es suave. Cada uno ha de hacerse propio camino, salvo que encuentre alguna traza descarnada que se le ofrezca para avanzar más cómodo. La caminata no es larga ni dura. Habíamos comenzado a andar junto a La Colladiellas a 12 y 20; llegamos a la Campa Cimera a las 12,50, y 20 minutos después estábamos en la cima del Pico Tres Concejos, que, con sus 1.096 metros, es la mayor altitud de San Martín del Rey Aurelio. Por poco no lo es también de Mieres , concejo del que solo le superan en estatura dos picos: la Burra Blanca (1.158 metros), y el Cuetu Ventosu (1.149). Con Laviana, en cambio, no hay competencia posible. Basta mirar hacia la imponente Peña Mea, ahora que la tenemos tan cerca, para comprobarlo.

Pero no hemos subido para hacer números o comparaciones sino para disfrutar con lo que nos ofrezca como mirador este pico en el que convergen tres concejos, uno de los pocos de Asturias en los que se da esa peculiariedad. Y el resultado no puede ser más satisfactorio, porque este Tres Conceyos tiene altura suficiente para mirar desde arriba y un aislamiento ideal para ver muy lejos. En lo más alto del pico hay un vértice geodésico y un buzón de cumbres. Una brújula metálica instalada en el suelo, con los cuatro puntos cardinales y con inscripciones en los bordes ayuda a la orientación: ver hacia donde están Oviedo o Gijón y otros lugares importantes, con atención también a hitos montañosos. A ellos añadiríamos los conocimientos de nuestra propia experiencia montañera –la de Oscar, la mayor, seguida de la de Jesús González Llavona-- para hacer un inventario de cumbres y lugares que se ven desde este lugar, que no es muy alto pero, como ya queda dicho, tiene la ventaja de su situación aislada. Fui tomando nota de lo que aparecía ante la vista al dar un giro de 360 grados.

Montañas, valles, pueblos.

Partimos de la sierra de Peñamayor, que, según la brújula, queda justo al Este y cuyo perfil es inconfundible. Y seguimos hacia la derecha. A continuación se ve la Xamoca y, más al fondo, la cordillera del Sueve, tras la que aparece la silueta del Tiatordos. Inmediatamente se ven los Picos de Europa, cubiertos de nieve. Yo diría que se distingue el Macizo Occidental y tengo dudas sobre el Central. En un día con el horizonte más claro esa duda se despejará. Después aparecen entre otras montañas menos reconocibles, como Pileñes y Ten, por ese orden. Y luego, el Pierzu. Más cerca tenemos el Retriñón. Y más cerca todavía, espléndida, Peña Mea. Seguirá luego la Burra Blanca, máxima altura del concejo de Mieres, que forma otro “tres concejos” con territorio de Aller y Laviana. A continuación, la Boya. Luego, las Ubiñas y Peña Rueda. Después, la Sierra del Aramo y la Mostayal. Pasamos por encima de Oviedo: y luego de Gijón, de cuya proximidad nos da señal el pico Fario. Y así regresamos al punto de partida.

Estábamos seguros de que nos habían quedado montañas por identificar. Cuando, tras bajar del Pico Tres Concejos, nos detuvimos en la Campa Cimera, pudimos repasar el mapa indicativo que hay allí. Al verlo de nuevo pudimos anotar algunos olvidos de nuestro repaso en la cima del Tres Concejos: el Maoño, el Collau Zorro, el Maciédome, La Llomba, la Sierra de Mampodre…Y seguro que me quedan bastantes.

Preciosos valles.

Todo eso se ve mirando los límites altos del paisaje. Bajando la vista lo que se ve puede competir dignamente en encanto con las cimas, pues los valles que descienden hacia el del Nalón son preciosos. En San Martín el más amplio, por abierto, es el de Santa Bárbara, cuyas laderas tendidas acogen a muchos pueblos, todos atractivos. Cito, de arriba hacia abajo en la ladera occidental a La Rebollá, Perabeles, La Calla, El Corralón, Santa Bárbara, La Potoxa, Miera, Paniceres... En la oriental, La Cerezal, el Vericiusu, La Espesura. Enfocando hacia Laviana en el valle que baja hacia Villoria el pueblo más cercano al Tres Concejos es El Meruxal, límite que fue de un ferrocarril minero que, con trayectoria horizontal por lo alto del monte, llegaba hasta Mardana, encima de Carrio. Más abajo quedan Los Fornos, la Quintana y Les Bories.

Hacia la otra vertiente, la mierense, el pueblo más importante, a media ladera, es Urbiés. Bastante antes de llegar a él desde La Colladiella nos habremos encontrado, en El Cruce, con un bar con merecida fama de dar buena comida. Y de ese cruce, además de la que baja hacia el fondo del valle deTurón, sale la carretera que enlaza con el valle de Samuño, ya en territorio de Langreo, con pueblos importantes como La Fresnosa y La Nueva y desviaciones recomendables, tal la que lleva a Pampiedra. La Asturias profunda se muestra entrañablemente acogedora en estos valles en los que la huella minera, con ser grande y notoria, no ha borrado la ancestral. Con esas sensaciones regresamos del Tres Concejos más minero.