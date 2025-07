Los secretos para asar corderos a la estaca se esconden en el Prau Llagüezos

Un encuentro entre pastores o la celebración de un argentino que decidió invitar a los vecinos a comer un cordero tras acabar de construir una cabaña. De una u otra forma, la cita acabó convertida en tradición. El origen de la Fiesta del Corderu se desvanece en la memoria colectiva de Lena y Quirós, concejos que cada verano se dan la mano en el Prau Llagüezos, un inabarcable balcón con vista panorámicas a todo el centro de la Cordillera.

En primer término, Alejandro Santos, padre e hijo, junto a Yaneth Maldonado. | D. M.

La animosa comida campestre regresó como todos los primeros domingos de julio y lo hizo como marca la tradición desde hace decenios. La cima de La Cobertoria se llenó de estacas y de fuegos. Los asadores fueron el centro de atención.

El inicio del reparto de las raciones de cordero a la estaca. | D. M.

Bienvenido Rodríguez, conocido por todos como "Beni el Cesteru", lleva cuarenta años asando corderos en Llagüezos. Este año recibió un cálido homenaje de los ayuntamientos de Lena y Quirós, organizadores de la romería. La historia empezó a mediados de los ochenta, cuando el carismático asador Velino el Llobu , ya fallecido, era uno de los principales referente de la fiesta: "Un año no tenían quien le trajera los fierros y me ofrecí a echarle una mano. En los noventa ya era su ayudante y a partir de 1995 me puse por mi cuenta", recuerda Beni. Natural del pueblo de Cuturrasu (Langreo) y minero jubilado, no tiene más que echar un rápido vistazo a los corderos para saber si están en su punto o necesitan otra vuelta. La experiencia le avala sobradamente, aunque ofrece modestia cuando le piden consejos sobre el arte de churruscar sin chamuscar : "Asar a la estaca es sobre todo mirar, ya que el que asa no es el paisano, es el fuego. Hay que saber cuándo dar la vuelta al corderu", subraya sin darse importancia el Cesteru.

Alberto Espinedo y Beatriz Álvarez, acabando de preparar diez corderos. | D. M.

Beni ha delegado ese año en Ricardo González, un aprendiz que ya es maestro. En su caso, profundiza un poco más en el arte del asado. "Es mucho mejor preparar el cordero entero a la estaca, ya que tiene que hacerse con su propia grasa. Al darle la vuelta vas logrando que la grasa impregne toda la carne".

La Banda de Gaitas Güestia, actuando en el Prau Llagüezos. | D. M.

Fueron seis los asadores que ayer dotaron de fundamento a la romería de La Cobertoria, declarada de Interés Turístico. A primera hora de la tarde se falló el II Edición Concurso de asadores. El jurado que valoró las preparaciones estaba formado por seis expertos, tres de Quirós y tres de Lena. Tuvieron en cuenta la presentación de los corros de asado, la vestimenta de los asadores, el reparto de raciones y la degustación de la carne y del ajís. En total se repartirán 3.950 euros en premios. El ganador fue el lenense José Alberto Espinedo, que estuvo asistido por su mujer, Beatriz Álvarez. Segundo y tercero quedaron los hermanos José y Leandro Fernández Viesca, de Muñón Cimero. "Llevamos muchos años acudiendo a la fiesta y ya tenemos con nosotros a otra generación", explicaban a última hora de la mañana haciendo referencia a Cristian Fernández, hijo de José.

En primer término, Ángel Fernández, Beni el Cesteru y Remedio Brenes, tras recibir sus distinciones, en compañía de representantes de Lena y Quirós. | D. M.

Beni el Cesteru no fue el único "veterano" del Corderu agasajado en Llagüezos. El quirosano Ángel Fernández, de 88 años, y la lenense Remedios Brenes, de 80, fueron distinguidos como "Güelos del Aramo". En el caso de Remedios, el reconocimiento puso fin a una anomalía. Ha vivido toda su vida en Piedracea, una acogedora aldea ubicada a unos ocho kilómetros de Llagüezos. "Nunca había estado en la fiesta". Tiene explicación. "Teníamos ganado y trabajábamos muchos. No tenía ganas de más monte". Ahora está más relajada, disfrutando de sus seis nietos y tres bisnietos. "Tengo un bisnieto de 24 años, otro de 7 y otro de tres meses", explica orgulloso. Y sentencia: "Tengo de todo". Ángel Fernández, por su parte, recordó con humor las cuatro cosas más importantes que tiene Asturias. "Sidrina, carbón, la Virgen de Covadonga y el campo del Molinón". Se olvidó de las fiestas de "prau" y de los corderos a la estaca. Un simple lapsus.