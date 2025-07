Atención jóvenes asturianos: comienzan las obras de 60 pisos para alquiler asequible en el centro de Asturias

Las obras de los 60 pisos de alquiler para jóvenes en La Felguera han comenzado esta semana. El plazo de ejecución es de veinte meses y el proyecto tiene un coste de 7,8 millones de euros. Las viviendas estarán en Langreo Centro, en la parcela anexa a las actuales viviendas de Vipasa que actualmente funciona como aparcamiento provisional. Las máquinas y los operarios ya trabajan en la zona.

La distribución será en dos edificios de 6 plantas con forma de "L". Uno de ellos dará a la calle Dolores Ibárruri y constará de 25 viviendas, mientras que el otro tendrá 35 y dará al Llugarín. Además, contará con un garaje subterráneo, varios trasteros y un local comercial en el bajo.

Además, la construcción de estos pisos de alquiler para jóvenes llega en un momento en el que ha habido un acuerdo entre el Principado y el Ayuntamiento para declarar el distrito de La Felguera como "zona tensionada". Es decir, se va a intentar intervenir en el mercado del alquiler para que no se dispare su coste, y exista una mayor oferta.

Solar

Las viviendas se levantarán en La Felguera y ocuparán un único solar de 4.149 metros cuadrados, en la zona del Ganzábal. Los pisos tendrán salón-comedor, cocina y entre 1 y 3 dormitorios y 1 ó 2 baños. El grueso de las viviendas, 50, serán de 2 habitaciones. Habrá cinco de tres dormitorios y otras tantas de un solo dormitorio. En esta misma zona de La Felguera se construyeron otras 45 viviendas públicas, de carácter social, que fueron habitadas en mayo del año 2017.

Para la construcción, la UTE, conformada Arposa60 y Geoxa General de Construcciones, se compromete a emplear durante la ejecución del contrato a personas desempleadas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y que se encuentren en situación de exclusión social, en un porcentaje al menos de un 10% del total de las personas trabajadoras con participación en el contrato.

Laviana

Esta no es la única promoción de vivienda pública de alquiler para jóvenes que verá la luz en la comarca del Nalón. Este año también se adjudicó la construcción de un bloque de 48 pisos más en Pola de Laviana, en la calle Alfonso Camín, en las cercanías del nuevo parking y del parque de Los Príncipes. Junto a los pisos, el bloque también contará con garajes y trasteros. Las obras aun no han comenzado. Las dos actuaciones cuentan con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea.