La crisis de Pajares, imposible de blanquear: los esquiadores atisban de nuevo un invierno "complicado" en la estación de Lena

El tranquilo y agradable verano que acuna a la estación de Valgrande-Pajares mantiene aparentemente contenida la tormenta que se desencadenó a final de la pasada temporada invernal y que obligó a clausurarla prematuramente, desatando la mayor crisis que se recuerda en la historia reciente del equipamiento deportivo. A falta aún de unos cuatro meses para el cíclico regreso de lo esquiadores, un golpe de inquietud ha sacudido de súbito a la estación. En el seno de los clubes deportivos, concesionarios y tejido hosteleros late la preocupación de que la próxima campaña invernal está "en peligro". Así los advierten abiertamente un buen número de buenos conocedores de la estación consultados por este diario. "La crisis se cerró en falso y todo puede estallar de nuevo en invierno".

La organización este pasado fin de semana en Pajares del Festival de Monte, con la presencia de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, dando por zanjada la crisis que estalló al final del invierno, ha generado una honda inquietud entre los esquiadores y las pequeñas empresas vinculadas a la estación. Coinciden en subrayar que el problema de fondo está lejos de resolverse. La capacidad técnica interna para garantizar la seguridad al inicio de la campaña invernal es puesta en entredicho. También se critica que no se haya abordado de momento una actuación en la red de cañones de nieve, con medio centenar de dispositivos estropeados.

El puesto de jefe de explotación es la clave del problema que se ha desatado en Pajares. Este cargo tiene la responsabilidad de supervisar todos los remontes de la estación y el adecuado estado de las pistas. Según quedó acreditado en varias intervenciones de técnicos en la Junta del Principado, las empresas facultadas para avalar este importante trabajo llevan años alertando de la "incapacidad" del actual jefe de explotación. Esta limitación profesional quedó oculta durante años debido a que el director del complejo y otros dos oficiales estaban habilitados para desempeñar las labores. Sin embargo, el citado trabajador decidió denunciarlos por usurpación de funciones. Tras asumir el pasado mes de febrero de nuevo la responsabilidad, la estación encadenó varios días, al menos tres, con retrasos en la apertura.

Finalmente el jefe de explotación se dio de baja. Al poco tiempo, el director, al que deben más de 500 días de descanso, también cogió la incapacidad laboral temporal. Los otros dos oficiales capacitados se negaron a ejercer de jefes de explotación tras la denuncia interpuesta contra ellos. Las consecuencias penales ante un posible accidente grave pesaron mucho.

Sin jefe de explotación ni personal facultado para realizar las funciones dispuesto a asumir la responsabilidad, la estación tuvo que cerrar semanas antes de la clausura de la temporada. Finalmente, el Principado ha cubierto las bajas del director y del jefe de explotación, pero en Pajares se percibe solo como un parche, "no como una solución". El nuevo director no puede ejercer de jefe de explotación, por lo que todo el peso de garantizar la seguridad recae sobre el ocupante temporal del puesto. Lo curioso es que está cubriendo la baja un trabajador que inicialmente la propia administración autonómica consideró que no contaba con la acreditación profesional necesaria. De hecho, según las fuentes consultadas por este diario, la empresa de responsabilidad técnica que audita actualmente la estación no ha dado el visto bueno a la incorporación.

Campaña de verano

Durante el verano funciona con fines turísticos la nueva telecabina. En invierno hay que sumar otros cuatro remontes y dos cintas moviendo diariamente a miles de personas. "Hay muchas dudas sobre la capacidad del actual personal para garantizar la seguridad", señalan los expertos consultados por este diario. La preocupación se ha visto incrementada a raíz de que el jefe de explotación de baja fuera visto, y grabado, en la estación. Todo indica que estaba asesorando a su sustituto. "Permaneció en las instalaciones entre las 20:00 y las 22:30 horas, cuando las instalaciones están cerradas tanto al público, como al ámbito laboral. Allí estuvo con el nuevo jefe de explotación con la dirección manipulando la cabina, lo cual atenta de forma grave contra la seguridad. Que el día antes de poner en marcha el sistema llamen a la persona que los informes técnicos señalan como un incompetente manifiesto deja en evidencia al Principado por nombrar a un jefe de explotación sustituto que carece también de los conocimientos apropiados", señalan quienes han acreditado lo sucedido.