La leyenda de José Prida, el cazador de Caleao

Los historiadores mantienen diferentes opiniones acerca del reinado de Carlos IV y de su comportamiento como monarca, pero todos encuentran las mismas características en su vida privada: por un lado, fue un cornudo consentidor, que en el mejor de los casos se limitó a dejar que su esposa María Luisa de Parma buscase libremente lo que él no podía darle; aunque también hay quien defiende que el rey llegó más allá en su relación con Manuel Godoy, el amante más conocido de su mujer, compartiendo con ellos sus juegos.

Lo cierto es que la fertilidad de María Luisa es digna de figurar en los anales de la ginecología, ya que tuvo diez abortos y catorce hijos, aunque la cosa también tiene su miga si hacemos caso de lo que dice este documento que se conserva en el archivo del Ministerio de Justicia, firmado por Fray Juan de Almaráz: "Como confesor que he sido de la Reina Madre de España (q. e. p. d.) Doña María Luisa de Borbón. Juro imberbum sacerdotis cómo en su última confesión que hizo el 2 de enero de 1819 dijo que ninguno, ninguno de sus hijos e hijas, ninguno era del legítimo Matrimonio; y así que la dinastía Borbón de España era concluida, lo que declaraba por cierto para descanso de su alma, y que el Señor la perdonase".

Carlos IV y el cazador casín / Alfonso Zapico

Parece que el clérigo lo tenía claro al subrayar tres veces la palabra ninguno. Pero, dejando de lado este asunto, lo que nos interesa en esta página es otro rasgo personal de Carlos IV en el que sí coinciden todos los investigadores: su pasión por la caza. Dicen que mataba animales a diario, fuese verano o invierno, incluso estando enfermo, y a veces salía al campo por la mañana y por la tarde, dedicando solo media hora en cada jornada a las cuestiones del Reino. Para satisfacer esta afición, contaba con los armeros más prestigiosos y le gustaba acompañarse de buenos monteros y tiradores que buscaba en cualquier rincón de España.

Uno de ellos fue José Prida, nacido en el Concejo de Caso en 1744, cuya fama como depredador de la rica fauna autóctona que entonces poblaba los montes del Alto Nalón llegó hasta la Corte. Entonces el rey quiso saber si esta popularidad era merecida y lo invitó a una de sus cacerías. Hasta allí marchó el casín con su escopeta para retornar envuelto en una leyenda que no sabemos si salió de su boca o hicieron crecer después sus paisanos.

Lo que se contaba es que al final de la jornada, José presumió de puntería atribuyéndose cada pieza que tenía un tiro en su testa. Para ver si aquello podía ser verdad, Carlos IV mandó traer a un condenado a muerte sobre cuya cabeza se colocó una moneda que el asturiano hizo volar de un disparo, emulando al mítico Guillermo Tell que según la tradición había hecho lo mismo con una flecha y una manzana puesta sobre su propio hijo.

La leyenda de José Prida se completa con la acción del rey que, como si fuese uno de esos magos que salen de las lámparas en los cuentos orientales, concedió al cazador tres deseos: munición para un año; la concesión del puerto de Contorgán para beneficio exclusivo del ganado de sus paisanos y el derecho de que estos pudiesen llevarlos también a pastar a La Marina de Villaviciosa.

Bribones

Posteriormente, el Grupo de Investigación Histórica Los Bribones ha seguido la pista del casín para concluir que en realidad se llamaba José González y su segundo apellido era De Luis "por lo menos en el acta testamentaria, que creemos documento fiable por ser oficial". Los Bribones, que llevan años haciendo una fantástica labor en la recuperación de nuestro patrimonio cultural, también señalan que nació en Brañafría, un caserío del pueblo de La Felguerina que en aquella época pertenecía a la parroquia de Caleao; allí pasó su vida junto una mujer llamada Cecilia con la que se casó cuando él tenía 16 años y ella 14; tuvieron cuatro hijos, Antonia, Nicolás, Gaspar y Teresa y cuando fallecieron, tanto los restos de José como los de Cecilia fueron inhumados en la hermosa iglesia de Santa Cruz. Otro dato sorprendente es que, según ellos, el cazador pudo pasar hasta seis años junto al rey antes de retornar a Asturias.

Moneda

Centrándonos en el episodio de la moneda, no queda otro remedio que desmentirlo. Es cierto que durante el reinado de Carlos IV estaba en vigor la pena de muerte que se aplicaba mediante horca, garrote vil, o fusilamiento. Sin embargo, ya se habían introducido algunas medidas humanitarias como la edad o el estado mental del reo e incluso en los círculos de ilustrados se debatía su abolición. Es impensable que intelectuales próximos al monarca, como nuestro Gaspar Melchor de Jovellanos, no se hubiesen hecho eco de una barbaridad como esta, que suponía igualar a una persona a la categoría de cosa para someterla a un juego que además de peligroso y bárbaro era denigrante.

Parece mucho más ajustada la versión que dio Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós en un capítulo dedicado a la caza del oso publicado en el libro "Asturias" de Bellmunt y Canella. El I marqués de Villaviciosa, casado con Jacqueline Guilhou y gestor junto con su cuñado Manuel Loring de Fábrica de Mieres, fue abogado, senador vitalicio, periodista, escritor, comisario general de Parques Nacionales, pero sobre todo gran deportista, como lo demuestra su primicia al coronar el Naranjo de Bulnes junto a Gregorio Pérez, El Cainejo, en agosto de 1904.

Don Pedro fue también un gran aficionado a la caza y conoció antes de 1894 el caso de José Prida, que resumió así: "En cada comarca se conservan los nombres de afamados cazadores, sus luchas, sus hazañas y desgracias, habiendo alcanzado más reputación y convertido su nombre en legendario el cazador de Caleao, que en el siglo anterior fue llamado por Carlos IV a sus monterías, en una de las cuales se captó el enojo el monarca porque se dice que el rudo asturiano enmendó los tiros a S. M. que incontinenti dispuso el regreso de Caleao para su pueblo regalándole una escopeta, pólvora inglesa y diez doblones para gastos del viaje".

Esto parece más lógico, ya que la conseja de los tres deseos también flaquea cuando sabemos que el derecho de los casinos para llevar sus ganados a pastar en el invierno a La Marina de Villaviciosa lo concedió el rey Juan II en 1447.

Escopeta

En cuanto al regalo de la escopeta, también contradice la anécdota que se cuenta en Caleao sobre el arma del cazador, que cuando fue a Madrid la afeó con trozos de cuero para que su aspecto no llamase la atención del rey y se la quisiera quedar. Según recogieron Los Bribones, Carlos IV mandó al aldeano a la mejor armería de la capital para que escogiese una nueva, más moderna y precisa que la suya, pero este "después de un rato mirando las armas, se marchó finalmente sin comprar al entender que no había necesidad de hacer gasto pues ninguna de las que había visto superaba la puntería conseguida con su vieja escopeta".

José Prida, o González si lo prefieren, fue uno de aquellos hombres que a los Borbones les gustaba conocer porque se habían ganado fama de extraordinarios entre sus súbditos de provincias. Lo mismo que sucedió unas décadas más tarde con Xuanón de Cabañaquinta -otro matador de osos- a quien llamaron Isabel II y Alfonso XII para salir con él al campo. Y es que la caza siempre ha sido una afición unida a nuestra monarquía.

Actualidad

En la misma línea, supongo que ustedes no lo saben, porque esta es una de esas cosas inconvenientes que no suelen publicarse, pero el Rey Felipe VI también sigue la tradición de su padre. Una revista tan poco sospechosa de republicanismo como "Vanitatis", publicó el 19 de mayo de 2016 esta información: "Los íntimos de Felipe VI y Alejandro Agag, están detrás del mayor coto de caza privado en Madrid. No está en la milla de oro de la caza (Toledo-Ciudad Real), pero es el coto privado más importante de la comunidad, propiedad del grande de España Manuel Falcó". Es lo que hay.