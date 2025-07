El barrio del Puente de Langreo, 16 años aislado por unas obras interminables y con una planificación que no llega

Los vecinos del barrio langreano de El Puente llevan años advirtiéndolo: se está convirtiendo en "un gueto" debido a su degradación, acentuada por los 16 años de obras del soterramiento de vías en el concejo. Llega el tiempo de actuar, y por desgracia, "no hay nada planificado; no está ni el dinero para hacerlo". Para que el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) del Puente sea una realidad habrá que esperar, manejando previsiones optimistas, otros tres ejercicios. Además, los contenidos que van conociéndose no gustan a todos.

Las obras del soterramiento comenzaron en el año 2009. El tráfico de camiones empezó a ser constante por el barrio, que además se vio "cerrado" con las vallas de la obra. Los trabajos, que inicialmente iban a durar 36 meses, finalmente se extendieron 16 años, un tiempo durante el cual el barrio fue una isla, casi desconectado del resto del casco urbano de Langreo.

Una isla

Como repite una y otra vez Julio Fueyo, alcalde de barrio y presidente de la asociación de vecinos, "estamos desesperados. Somos los grandes perjudicados de esta obra", que a su conclusión prometía un "lavado de cara" total para el barrio. Una cirugía estética que, por el momento, no llega, y que además tiene visos de ir retrasándose.

El documento del PERI no contenta a los vecinos, y además, carece de financiación. "No hay ‘perres’ para El Puente", claman los vecinos. "Está lleno de baches, zonas abandonadas, la limpieza brilla por su ausencia. Por todo esto hay que empezar", subrayan residentes en el barrio.

Ambición

Reclaman además que el PERI sea más ambicioso: derribo de todas las ruinas, que son muchas debido al progresivo abandono. Creación de espacios públicos, confirmar la existencia de promociones de vivienda pública –la idea está sobre la mesa, pero de nuevo se necesita de planificación e inversión–. "Piden tiempo", critican los vecinos, "y tiempo es lo que hubo, y mucho", 16 años en total para planificar, reservar fondos y "tenerlo todo listo para cuando acabara la obra. Pero no se ha hecho", critican, cada vez más hartos de la situación.