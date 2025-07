El bello valle de Mieres que ha estallado tras la última "escabechina" del lobo: "Así es imposible vivir en los pueblos"

Un ataque de lobos en plena zona urbana de Cenera ha desatado la indignación en esta turística localidad mierense. Los vecinos aseguran que la situación es "inaceptable" y afirman que los ganaderos ya no saben qué hacer para proteger a los rebaños. "Estamos totalmente desprotegidos y el avance del lobo es imparable. Nos gustaría que los falsos animalistas que intentan gestionar el monte desde las ciudades vinieran a vivir a los pueblos una temporada y nos explicaran cómo poder hacer sostenible la vida rural en las actuales circunstancias".

El ataque a un rebaño de ovejas se produjo el domingo ya cerca de la medianoche. El ganado descansaba recogido en una finca vallada situada justo al lado del pueblo. Cuatro animales acabaron muertos. "Uno de ellos, ensangrentado, logró cruzar todo el pueblo para acabar tirado en el otro extremo de la población, en plena carretera y a la vista de todos. Fue una escabechina". Los portavoces de la asociación de vecinos aseguran que la escena fue dantesca. "Los ataques de los lobos no solo provocan un daño económico, sino también emocional. Ya que matan animales domésticos dejando detrás un reguero de sangre y vísceras que causa una gran impresión". En este caso, en Cenera ha causado conmoción que los lobos hayan llegado hasta el pueblo, que en verano es una de las zonas de Mieres más concurridas y con más actividad por el gran numerosos de visitantes que acuden al valle.

Sin cobertura móvil

La presencia de lobos en el fondo del valle no ha hecho más que aumentar un malestar vecinal que ya era latente en Cenera por otros motivos. Los residentes en los alrededores sufren constantes problemas de cobertura telefónica desde hace casi año y medio. Sus teléfonos móviles se han convertido en simples receptores de indignación. "Ya no sabemos qué hacer. No tenemos servicio, pero las operadoras cobran cada mes", denuncia Pepe Álvarez, presidente de la asociación de vecinos. "Desde hace un mes volvemos a estar sin cobertura y así no se puede vivir", agrega. El problema afecta a varios pueblos, como Gallegos, Villar, Villaestremeri y, por su puesto, Cenera.

Los vecinos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento, aunque de momento de poco les ha servido. El alcalde, Manuel Ángel Álvarez , ha solicitado a Telefónica que ponga en marcha las "medidas oportunas" para atajar la situación. Telefónica se ha limitado a reconocer que la estación base de Cenera solo dispone de una red 2G, asumiendo que las prestaciones son "muy limitadas". La compañía admite que sería necesario incrementar la cobertura hasta los 4G o 5G, pero para ello sería necesario instalar un circuito de fibra de la propia Telefónica.

Sin cobertura y con los lobos al lado del pueblo, en Cenera se ha desatado al indignación. "Así es imposible vivir en los pueblos", apuntan los portavoces vecinales.