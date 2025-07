A cuestas con la novela: un joven navarro vende así su libro por Asturias

Si durante los últimos días ha estado en Mieres, Oviedo, Avilés o Gijón y un joven con un carrito azul a cuesta le ha "asaltado" para venderle un libro, no piense que es una estafa. Todo lo contrario, es la forma de ganarse la vida del navarro Diego Galindo Benavides. A sus 35 años, dice estar "luchando por su sueño" de ser escritor. Y la forma que ha encontrado para dar salida a sus libros es la de la venta ambulante. Estos días aborda a vecinos por las principales calles de Mieres para darles a conocer su obra, algo que prevé seguir haciendo. También ha estado en Langreo, y todavía planifica su próxima parada.

Explica este afable joven de 35 años que tiene publicadas dos novelas. "Son parte de una trilogía que se titula 'De soldado a Don'. La segunda parte se llama 'El ascenso de Giuliano", relata. Pero lo más curioso de este joven de sonrisa perenne es su forma de venta itinerante, ya que si bien ahora está en Asturias, tiene previsto recorrer las regiones que hagan falta para lograr su sueño.

"Me metí en esto por la situación económica tan precaria que estaba pasando en aquel momento, tras la pandemia", explica Diego Galindo. Había hecho una presentación del libro en el pueblo de su padre, en Navarra, y con el excedente de ejemplares, apunta "empecé a recorrer pueblos alrededor de Tudela y vi que el sistema y el método funcionaba". "Entonces seguí comprando ejemplares y fui ampliando el círculo", relata ahora, tras dos años de venta ambulante. Ha decidido ampliar fronteras, ya que según indica, "alrededor de Tudela lo he machacado tanto que ahora tengo que salir". Ahora, en Asturias, estará durante tres semanas. "Aquí la verdad es que las ventas están yendo bien", apunta el joven, que afirma que por el momento está no solo cubriendo gastos, sino también ganando algo de dinero.

Inicios

Diego Galindo relata para este diario su historia personal. "Hace 10 años entré a trabajar en una autoescuela, y hubo un momento en el que surgió la oportunidad de quedarme con ella por la jubilación del dueño", explica. "Me puse estudiar para hacerme con el título de profesor de autoescuela, pero por el medio me pilló el covid, y suspendí dos veces, y el dueño del negocio lo tenía que traspasar ya", apunta. Fue un golpe moral. Pero dicen que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. "Me refugié en la escritura, y ahí consigo acabar la primera parte de la novela", explica. Luego ya comienza las presentaciones y la venta de libros. "Ahora ya me dedico en exclusiva solo a esto", dice.

Tanto es así que cuando termina su jornada comercial se sienta frente al ordenador y se pone a escribir, y así fue como desarrolló la segunda obra de la trilogía. "Me viene muy bien viajar, porque me inspira y me abre la mente a la hora de relatar y trabajar los personajes", señala el joven.

Modus operandi

Diego Galindo relata también cuál es su estrategia a la hora de planear sus salidas. "Antes de salir de casa preparo un itinerario", explica. Pero no lo deja al azar: "Hago un estudio de las poblaciones con más habitantes y luego voy decidiendo según la población, cuántos días voy". Pone como ejemplo sus días en Asturias. "En Avilés estuve dos días, en Gijón cuatro, en Oviedo tres, porque está todo muy concentrado, muy céntrico", apunta.

Diego Galindo, con su novela, en una terraza en Mieres. / Luisma Murias

Porque dentro de su estrategia también está las zonas en las que cazar lectores. "Lo que busco son terrazas y locales o zonas comerciales", dice. "Siempre pido permiso a los negocios para que me permitan preguntar a sus clientes si quieren colaborar conmigo comprando un ejemplar", indica.

Cuando termina el trabajo, hora de descansar. "Miro pensiones u hoteles, siempre buscando lo más económico, y luego para comer también rastreo sitios con menús del día y demás", explica Diego Galindo.

Argumento

Sus dos novelas están basadas en la mafia siciliana. "Sin hacer demasiado 'spoiler' puedo contar que el personaje principal, desde que nace, se ve involucrado en la mafia porque su padre es el subjefe de una de las familias más importantes de Sicilia", explica el autor, para agregar que "este personaje tiene una inteligencia y una ambición superior al resto de sus secuaces, que es lo que le permite ir ascendiendo en el escalafón del crimen organizado".

Para redactar sus libros, Diego Galindo ha ido investigando como operaba la mafia en la vida real, algo que va plasmando en el desarrollo de sus novelas. "La primera parte es algo más violenta, ya que los soldados son la base de la organización, pero a medida que el protagonista asciende, van a apareciendo otros conceptos como el blanqueo de dinero y demás", desvela.

Futuro

Cuando termine esa tercera parte de la obra, el joven está convencido de seguir dedicándose a la literatura. "Tengo ya otros dos proyectos en mente, y aunque soy consciente de que en un futuro seguiré escribiendo sobre la mafia, quiero cambiar de género y a ver qué tal se da", dice ilusionado. Quiere abordar retos, como el de escribir en tercera persona, ya que la obra actual la está redactando en primera persona. "Quiero nuevos retos y quiero seguir ampliándome en la faceta de escritor", dice con una sonrisa, consciente, admite, "de que no he llegado a mi madurez".

Por el momento, ha vendido ya más de 3.500 ejemplares de la primera parte de la trilogía, que es la que trabaja en la venta ambulante. "Pretendo enganchar al lector, al cliente, con esa primera parte, para que luego compren el segundo bajo demanda en las librerías", señala. El precio de las publicaciones es de 15 euros.

Así que si ven a un hombre que estos días les aborda por la calle con un libro, seguramente sea Diego Galindo. Y que nadie se asuste, aunque escriba sobre la Mafia, en el carrito azul que lleva no hay armas ni drogas, solamente páginas cargadas de ilusión por hacerse un hueco en la literatura española.