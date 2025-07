"Están vulnerando los derechos de mi hijo": el lamento de una madre de Mieres de un niño gran dependiente

Alejandro es un niño mierense que tiene 15 años, y un grado 3 de dependencia, es decir, se considera un “gran dependiente”. Un hecho que hace que necesite ayuda y cuidados especiales para realizar las tareas que a otras personas les parecen cotidianas. Pero aun así, el joven es un niño feliz. Acude al colegio especial de Santullano y quiere realizar actividades, igual que otros muchachos de su edad. El problema, denuncia su madre, es que carecen de oferta para que el chaval pueda vivir experiencias como los campamentos de verano o actividades similares que realizan otros niños de su edad.

Erika González Mirás es la madre de Alejandro. La mujer quiere denunciar la situación que afronta cada verano con el niño, al que le deniegan sistemáticamente el acceso a los campamentos por falta de personal cualificado que se haga cargo de su situación. “Es un problema, porque no puede vivir las mismas situaciones que otros chavales de su edad”, lamenta esta mierense, que además agrega que los derechos de su hijo vienen recogidos en la Garantía Infantil Europea. “En ese documento se dice que se deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños”.

“No entiendo por qué un concejo como Mieres no dispone en verano de ningún campamento o actividad a la que podamos llevar a nuestros hijos”, apunta Erika González. Agrega, además, que “estos niños son grandes dependientes y tienen ya unas rutinas establecidas que con el fin del curso se rompen, lo que les lleva a la frustración”.

Lucha

Actualmente, Erika González no trabaja, y no lo hace para poder cuidar de Alejandro. Sin embargo, el no contar con un campamento que le permita conciliar, ni siquiera le permite hacer trámites o gestiones del día a día con normalidad. “Estamos atados de pies y manos, y todo porque no se cuenta en los campamentos que hay con personal cualificado para atender a niños como Alejandro, que son personas que, aunque tengan necesidades especiales, también tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades de ocio”.

Esta mierense apunta a que “llevamos varios años peleando para que se nos dé una solución, y seguimos exactamente igual, parece que a nadie le importa lo que pase con los niños que tienen discapacidad”. Y finaliza con una petición y una advertencia: “Esperemos que alguien nos escuche, nos comprenda y nos dé soluciones de una vez, porque lo que está claro es que no vamos a dejar de luchar por los derechos de nuestros niños”.