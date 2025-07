La superviviente de la explosión de gas de La Villa (Mieres) cuenta su calvario: "Abrí el grifo, hubo una explosión y vi venir hacia mí una gran bola de fuego"

María da Silva es una mujer creyente y muy agradecida. Le da gracias a Dios por haberle dado fuerzas en el momento en que la debilidad se apoderó de ella. Le da gracias a los vecinos y policías que la sacaron de debajo de los cascotes. Le da gracias a los sanitarios que han curado sus terribles quemaduras tras permanecer un mes en coma inducido. Y le da gracias a los mierenses que la paran por la calle y le dedican palabras cariñosas. Se siente agraciada ya que reconoce que sigue viva gracias a un "milagro". La suya es una historia afortunada, pero que surge del dolor y del sufrimiento extremos. Una tragedia con final feliz de la que ha resurgido gracias a una fortaleza conmovedora. Ahora toca seguir adelante tras perderlo todo, menos el coraje.

Estado en el que quedó La Villa tras la explosión, con los bomberos trabajando en la casa derruida de María da Silva. | D. M.

María "La Brasileña", como todos la conocen en La Villa, quedó enterrada el pasado 3 de marzo bajo los escombros en que la explosión de gas que reventó el viejo barrio convirtió su casa. Fue la persona herida más grave que dejó la deflagración que encogió el corazón de los mierenses, que en un primer instante pensaron que el tremendo zambombazo debería haber dejado un reguero de muertos.

Al final fueron cinco heridos leves y una herida grave: María. Se temió por su vida, pero cuatro meses después de la explosión ha regresado a Mieres con intención de retomar su vida. En su piel se aprecia la factura del fuego, pero en general la recuperación ha sido sorprendente. "Está muy guapa", señalan los vecinos de la Villa, que escuchan atentos, casi boquiabiertos, su narración de lo sucedido el 3 de marzo. Se acuerda de todo, increíblemente.

El olor a gas

"Estaba en la parte de debajo de mi casa, arreglando unas cosas. De repente, noté un olor a gas fortísimo. Salí a la ventana y vi a dos trabajadores que me dijeron que había una fuga pero que ya la tenían controlada". Tranquila, regresó al interior de la vivienda, en la que llevaba residiendo diez años y ella misma había reformado. "Me vine para Asturias porque tenía aquí una hermana y me dijo que era muy bonito, algo que constaté al llegar", apunta antes de volver a sumergirse en sus espantosos recuerdos del 3 de marzo.

Calentador de gas

"El olor a gas persistía. Me empezó a dar un poco de dolor de cabeza y salí a la ventana. Entonces vi a unos policías locales hablando con los operarios. Decidí recoger mis cosas y subir a la planta alta de la casa, que es donde vivo. Por el camino me paré a charlar con una vecina y saludé a los chicos que suelen estar en el patio que tenía delante". Dentro de la vivienda le esperaba una trampa silenciosa. "Nada más entrar posé la bolsa encima de la mesa y me remangué la blusa para lavarme las manos". El calentador de la casa funcionaba con gas. "Cuando giré la llave del grifo sentí una enorme explosión. Vi una bola de fuego enorme viniendo hacia mí".

Lo siguiente que recuerda María da Silva es ya una lucha por sobrevivir. "Estuve todo el tiempo consciente. Notaba como me caían escombros encima e intentaba estirar una mano para que quedara fuera y me pudieran ver". Tuvo temple y sangre fría para pensar incluso en lo que podría haberles pasado a los chicos que estaban reunidos delante de su casa. "Me preocupaba que estuvieran muertos". Pero en esas circunstancias, pronto se vio obligada a centrarse en su difícil situación.

Larga convalecencia

"Sentía mucho peso encima y no me podía mover. Entonces empecé a rezar. Le pedía a Dios que me salvase, que todavía me quedaban cosas por hablar con mis hijos". Pronto sintió que llegaba la ayuda: "Me acuerdo de mi sobrina diciéndome que todo iba a salir bien; yo le pedía que llamase a mi hija".

María da Silva fue traslada de urgencia a la unidad de quemados del Hospital La Paz de Madrid. Permaneció un mes en coma inducido y otros mes en la UCI. "Tenía todo el cuerpo quemado y los dolores eran terrible". Lo pasó realmente mal. "Los sanitarios me trataron de manera maravillosamente. No podía caminar, ni ir al baño. Perdí la voz por un tiempo. Fue terrible. Tenía quemaduras por la espalda, pecho, piernas, brazos…"

Esperando una vivienda

Muy recuperada, María da Silva ha regresado a Mieres. Está a la espera de que el Ayuntamiento le facilite una vivienda, ya que, como recuerda, "lo he perdido absolutamente todo". Y pese a todo, se siente afortunada. La explosión fue justo después de comer, una hora en la que muchos días tengo en casa a la familia, a mis sobrinos. Podía haber sido terrible". Esta mierense de origen brasileño siempre ha tenido fama en La Villa de ser una mujer cariñosa y amable. Ahora es ella la que siente el afecto de sus vecinos. "Todo el mundo me para por la calle. Estoy muy agradecida y me ayuda sentir tanto afecto". Reconoce que el hecho de seguir vida es "un milagro".